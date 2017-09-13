В Рижском Доме Конгрессов 2 октября с сольным концертом "Женщина в любви" выступит австралийска певица Перукуа (Peruquois).

Получив джазовое образование она впоследствии интегрировала в свою музыку все самое лучшее из соула, мелодий коренных американских индейцев, классической индийской музыки, ближневосточных мотивов и битов электронной музыки, составив уникальную музыкальную композицию, пронизанную тонкими нотами женской чувственности и глубины. За ее вокал, выражающий самую сущность женской природы звука Перукуа часто называют Богиня Вокала и Голос Сокровенной Женственности.

"Чем мы дышим? Кислородом? Праной? Каково это — вдыхать любовь? Чувствовать себя наполненной, открытой, влюбленной… когда каждый день приносит новые откровения, вдохновение жить и творить", - говорит сама Перукуа.

"Я так живу. Потому что любовь — мой главный путеводитель. Из этого состояния родилась и эта концертная программа. Наше совместное погружение, слияние, наполнение вечным чувством. С каждой песней музыка зовет нас домой. Когда мурашки бегут по коже, наша душа пробуждается. Когда течет слеза, в нас просыпается ощущение жизни. Когда мы улыбаемся, наше сердце расцветает. Это чувственный вечер соединения с жизнью и любовью, который я приглашаю вас разделить со мной" - добавляет певица.

Безмолвие в звук, ее голос обладает силой останавливать время и открывать врата мистерии. Автор музыки и текстов своих песен, Перукуа выражает через свои произведения саму суть того что означает быть живым человеком страстно стремящимся к любви, к тотальному пробуждению жизни.

"Голос Перукуа глубокий и трогательный, сияющий в мир самой сутью женской природы", – говорит Дэва Премал.

"Ее вокал обладает такой истинной первородной женской мощью, что он легко вынесет вам мозг, оставив место для настоящей осознанности", - добавляет Митен.

"Светлая нежная музыка доносящаяся из глубины и приносящая расслабление на всех уровнях", – отмечает Нона Гришаева, российская актриса, телеведущая и певица.

Билеты на концерт Перукуа в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss.