22 октября в клубе Melnā Piektdiena второй раз выступят основатели ранней норвежской блэк-метал сцены – Mayhem. Вместе с ними на сцену поднимутся еще два блэк-метал коллектива: британцы Dragged Into Sunlight и поляки Deus Mortem.

Mayhem (The True Mayhem) сформировались в 1984 в Норвегии. Название взято из песни группы Venom - Mayhem with Mercy. Коллектив вошел в историю своей связью с убийствами, суицидом и различными жестокими историями в начале своего творческого пути.

Образованные в 80-х норвежские группы считали, что христианство за неполные тысячу лет практически уничтожило коренное наследие викингов. Потому блэк-металлисты ввели новую традицию: готовившись к записи нового альбома, они сжигали какую-нибудь церковь (в общей сложности пострадало 17 храмов). Фотография с дымящимися развалинами потом помещались на обложки альбомов. Конечно, ни одно издательство не хотела печатать такие скандальные альбомы. Гитаристу Mayhem Евронимус (Euronymous) для этого пришлось основать свой лейбл "Deathlike Silence" (композиции, вышедшие под этим лейблом, вызывают интерес коллекционеров).

Так как в этой группе не хотели принимать участие даже самые экстремальные музыканты Евронимусу пришлось привлечь в коллектив вокалиста Аттилу Чихара из венгерского коллектива Tormentor, а на роль сессионного музыканта был приглашен норвежский мультиинструменталист Варг Викернес (Burzum).

10 августа 1993 года Евронимус был убит Викернесом. Истинные причины убийства остаются предметом споров. По одной из версий, убийство стало результатом идеологических разногласий и борьбы за влияние. Но были и другие причины конфликта. За убийство и различные эпизоды с поджиганием храмов музыкант получил максимальный срок тюремного заключения – 21 год. Находясь в тюрьме Викернес продолжил выпускать музыку от имени коллектива Burzum, и был освобожден досрочно в 2009 году.

Всего в истории Mayhem можно начитать более 12 альбомов.

В Риге Mayhem исполнит свой самый известный и классический альбом - "De Mysteriis Dom Sathanas". Для создания обложки этого альбома у Евронимуса и Викернеса был план взорвать Нидаросский собор, но это не было реализовано.

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