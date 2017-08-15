В субботу 19 августа в рижском кафе "Ленинград" состоится мероприятие "AchtungAugust–2017" (презентация дебютного альбома группы "Афтопортрет" — "Целевизация"), сообщили организаторы концерта. Мероприятие поддержат друзья коллектива - TOMAS band и Ignis.

"Афтопортрет" – интернациональная арт-рок-группа. ("Балтийский АукцЫон" - так интерпретировал группу Олег Гаркуша.) Группа была основана в Резекне в 2006 году, однако "путь к цивилизации" начала прокладывать только сейчас. Свой первый диск группа записала в Санкт-Петербурге на студии "Добролет" в конце 2016 года.

Музыкальный коллектив чаще выступает за пределами Латвии: в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове и других городах. По определению музыкантов, "Афтопортрет" является чем-то вроде эстетствующего экзистенциального психоделика с элементами разухабистого скоморошества. Основной смысл не в словах, а в музыке.

Саша Самойленко & TOMAS band - российская рок-группа, участник фестивалей "Нашествие", "Rock-Line", "LMT Summer Sound", "Fontaine Fest" и многих других в России и Европе. Соавтор саундтрека к мистическому сериалу "Тайный Знак" , организатор ежегодного фестиваля Ильи Кормильцева "Иллюминатор".

Группа "Ignis" (на латыни означает "огонь") основана в 2013 году вокалисткой Аннушкой, барабанщиком Александром Трушусом и бас-гитаристом Давидом Саралидзе. Коллектив собрался стихийно после концерта памяти Михаила Горшенева ("Король и Шут"). Группа активно участвует в фестивалях и концертах в Латвии и за рубежом.

Начало концерта в 20.00. Вход бесплатный. Кафе"Ленинград", ул. Кр. Валдемара, 4.