23 ноября в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля "1900-й. Легенда о пианисте" с участием актера Михаила Бусела и пианиста Улдиса Мархилевича. Ниже - анонс новой постановки и весь репертуар театра на ближайший месяц.

Спектакль "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"

Морское путешествие без антракта

23, 24 и 27 ноября (начало 19:00)

Режиссер - Сергей Голомазов. В спектакле участвуют: Улдис Мархилевичс (Пианист), Максим Бусел (Актер).

Новый опыт для РРТ: зрители располагаются прямо на сцене (7 рядов; места не пронумерованы).

В 1994 году увидело свет третье произведение итальянского писателя, драматурга, журналиста, эссеиста, литературного и музыкального критика, ведущего интеллектуальных ток‑шоу Алессандро Барикко, получившее название "Novecento" - в переводе с итальянского это означает буквально "Тысяча девятисотый" или "Двадцатый век".

Хронология и календарь здесь почти ни при чем: Новеченто - прозвище главного героя, и это лишь одна из непростых языковых задачек, с которыми столкнулись переводчики, ухватившиеся за эту историю – поистине хорошую историю: чарующую, смешную, трогательную, чуточку грустную… и вдохновляющую.

В первый день 1900 года на пароходе "Вирджиния" в коробке из-под лимонов нашли младенца. Мальчик вырос гениальным пианистом, хотя никто не учил его играть. Приемный сын океана и рояля, Новеченто ни разу не сходил на берег, но прожил жизнь, полную путешествий и приключений: в его музыке были Париж и Лондон, Африка и Арктика… Новеченто околдовывал слушателей и заколдовывал свои желания, играл "какие-то свои ноты" и выиграл музыкальную дуэль у "изобретателя джаза"… Он ушел вместе со своим миром-кораблем, но легенда осталась.

Эта пьеса неоднократно ставилась в Италии, Сан‑Марино, Франции и в других европейских странах. В 1998 году вышел на экраны фильм итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе "Легенда о пианисте" с музыкой Эннио Морриконе, получивший много наград, в том числе "Золотой глобус" за оригинальный саундтрек. Когда книга была переведена на русский язык, российский актер и режиссер Олег Меньшиков создал моноспектакль "1900-й" (2008), вызвавший огромный интерес у критиков и у публики.

В Риге историю пианиста с парохода "Вирджиния" на сцену первым перенес Дмитрий Петренко: в 2016 году в "Спикери" был показан спектакль-концерт "Новеченто", где роль пианиста исполнил Вестард Шимкус, а рассказчика Кристап Кеселис (Национальный театр) в латышской версии и Максим Бусел (РРТ) – в русской.

Постановка в Рижском русском театре – не повторение и не реконструкция проекта Дмитрия Петренко, а новый спектакль с новой творческой командой (хотя зритель снова увидит Максима Бусела); пианистом станет Улдис Мархилевичс. Музыкальная притча Александра Барикко имеет множество оттенков и допускает множество трактовок. Версия РРТ – еще одно прочтение легенды о пианисте в Океане.

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Репертуар Рижского русского театра на ноябрь

1 ноября, среда (19:00) - "ТАНГО МЕЖДУ СТРОК" (А.Щербак)

2 ноября, четверг (19:00) - "АЛЬБОМ" (А.Аверченко)

3 ноября, пятница (19:00) - "ХАНУМА" (В.Константинов и Б.Рацер)

4 ноября, суббота (12:00) - "ХАНУМА" (В.Константинов и Б.Рацер)

4 ноября, суббота (19:00) - "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" (Дж.Б. Пристли)

5 ноября, воскресенье (12:00) - "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" (Дж.Б. Пристли)

5 ноября, воскресенье (19:00) - "МЕДЕЯ" (Еврипид)

7 ноября, вторник (19:00) - премьера "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"

8 ноября, среда (19:00) - премьера "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"

9 ноября, четверг (19:00) - "ПРИВИДЕНИЕ ИЗ КЕНТЕРВИЛЯ" (А.Щербак)

9 ноября, четверг (19:00) - "ЗИМА" (Е.Гришковец), Малый зал

10 ноября, пятница (19:00) - "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (М.Норман), Малый зал

10 ноября, пятница (19:00) - "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ" (А.Куприн)

11 ноября, суббота (12:00) - "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ" (А.Куприн)

11 ноября, суббота (19:00) - "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (М.Норман), Малый зал

11 ноября, суббота (19:00) - "ДЕВУШКА В КАФЕ"

12 ноября, воскресенье (19:00) - "НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА" (А.Островский)

14 ноября, вторник (19:00) - "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" (Р.Баэр)

14 ноября, вторник (19:00) - "ГРАНЁНКА" (Э.Сеньков), Малый зал

15 ноября, среда (19:00) - "ГОЛОДРАНЦЫ-АРИСТОКРАТЫ" (Э.Скарпетта)

16 ноября, четверг (19:00) - премьера "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ", экспериментальная сцена

16 ноября, четверг (19:00) - "МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА" (Ж.Гальсеран)

17 ноября, пятница (19:00) - "ФРО" (А.Платонов)

17 ноября, пятница (19:00) - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО...", Малый зал

18 ноября, суббота (19:00) - "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..." (В.Вербин)

19 ноября, воскресенье (12:00) - "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..." (В.Вербин)

19 ноября, воскресенье (19:00) - "ДЕВУШКА В КАФЕ"

19 ноября, воскресенье (19:00) - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО...", Малый зал

21 ноября, вторник (19:00) - "ГРАНЁНКА" (Э.Сеньков), Малый зал

22 ноября, среда (19:00) - "ГРАНЁНКА" (Э.Сеньков), Малый зал

23 ноября, четверг (19:00) - премьера "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ" (А.Барикко)

24 ноября, пятница (19:00) - премьера "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ" (А.Барикко)

25 ноября, суббота (19:00) - "ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ" (Б.Брехт)

26 ноября, воскресенье (19:00) - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО...", Малый зал

26 ноября, воскресенье (19:00) - "АЛЬБОМ" (А.Аверченко)

27 ноября, понедельник (19:00) - премьера "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ" (А.Барикко)

28 ноября, вторник (19:00) - "КОРОЛЬ ЛИР" (У.Шекспир)

29 ноября, среда (19:00) - "КОРОЛЬ ЛИР" (У.Шекспир)

30 ноября, четверг (19:00) - премьера "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ", экспериментальная сцена

30 ноября, четверг (19:00) - премьера "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"

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Фото - Айгарс Алтенбергс