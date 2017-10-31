23 ноября в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля "1900-й. Легенда о пианисте" с участием актера Михаила Бусела и пианиста Улдиса Мархилевича.

В 1994 году увидело свет третье произведение итальянского писателя, драматурга, журналиста, эссеиста, литературного и музыкального критика, ведущего интеллектуальных ток‑шоу Алессандро Барикко, получившее название "Novecento" - в переводе с итальянского это означает буквально "Тысяча девятисотый" или "Двадцатый век".

Хронология и календарь здесь почти ни при чем: Новеченто - прозвище главного героя, и это лишь одна из непростых языковых задачек, с которыми столкнулись переводчики, ухватившиеся за эту историю – поистине хорошую историю: чарующую, смешную, трогательную, чуточку грустную… и вдохновляющую.

В первый день 1900 года на пароходе "Вирджиния" в коробке из-под лимонов нашли младенца. Мальчик вырос гениальным пианистом, хотя никто не учил его играть. Приемный сын океана и рояля, Новеченто ни разу не сходил на берег, но прожил жизнь, полную путешествий и приключений: в его музыке были Париж и Лондон, Африка и Арктика… Новеченто околдовывал слушателей и заколдовывал свои желания, играл "какие-то свои ноты" и выиграл музыкальную дуэль у "изобретателя джаза"… Он ушел вместе со своим миром-кораблем, но легенда осталась.

Эта пьеса неоднократно ставилась в Италии, Сан‑Марино, Франции и в других европейских странах. В 1998 году вышел на экраны фильм итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе "Легенда о пианисте" с музыкой Эннио Морриконе, получивший много наград, в том числе "Золотой глобус" за оригинальный саундтрек. Когда книга была переведена на русский язык, российский актер и режиссер Олег Меньшиков создал моноспектакль "1900-й" (2008), вызвавший огромный интерес у критиков и у публики.

В Риге историю пианиста с парохода "Вирджиния" на сцену первым перенес Дмитрий Петренко: в 2016 году в "Спикери" был показан спектакль-концерт "Новеченто", где роль пианиста исполнил Вестард Шимкус, а рассказчика Кристап Кеселис (Национальный театр) в латышской версии и Максим Бусел (РРТ) – в русской.

Постановка в Рижском русском театре – не повторение и не реконструкция проекта Дмитрия Петренко, а новый спектакль с новой творческой командой (хотя зритель снова увидит Максима Бусела); пианистом станет Улдис Мархилевичс. Музыкальная притча Алеcсандро Барикко имеет множество оттенков и допускает множество трактовок. Версия РРТ – еще одно прочтение легенды о пианисте в Океане и новый опыт для театра: зрители располагаются прямо на сцене.

Фото - Айгар Алтенбергс