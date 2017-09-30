Помимо 30 сентября премьерная постановка "Фильцет времени" также будет демонстрироваться 26 октября, 16 и 30 ноября (начало - 19:00).

26 октября будет показан новый спектакль "Почтисчастье", премьера которого прошла 23 сентября. Режиссер - Сергей Голомазов, сценограф - Николай Симонов.

В спектакле участвуют: Елена Сигова, Алексей Коргин, Игорь Назаренко, Татьяна Лукашенкова, Андрей Можейко, Иван Клочко, Николай Галкин, Евгений Черкес, Александр Маликов, Наталия Живец, Екатерина Фролова, Виталий Яковлев, Дана Бйорк (Чернецова), Евгений Корнев, Артур Трукшс, Ольга Никулина, Игорь Чернявский, Олег Тетерин, Татьяна Зачест, Анатолий Фечин, Яна Лисова.

Эта (не)романтическая комедия поставлена по пьесам современного американского актера и драматурга Джона Кариани "Love/Sick" и "Almost, Maine", каждая из которых представляет собой коллекцию отдельных эпизодов, объединенных общей темой. Сергей Голомазов, с разрешения автора, выбрал из обеих пьес в общей сложности девять слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты – это пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют "почтисчастье" влюбленных и любящих. Ни совершенства, ни идеала, в мире, конечно же, нет, но любовь – есть. И порой этого достаточно.

Также обращаем внимание на изменения в репертуаре театра. Так, 10 октября вместо спектаклей "Любить" и "Зима" будут показаны "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" и "Гранатовый браслет", 11 октября вместо "Любить" - "Ханума", спектакь "Девушка в кафе" перенесен с 20 на 31 октября.

Кроме того, в связи с невозможностью согласовать график приглашенных артистов и график показов, премьера спектакля "В этом мире я только прохожий…", намеченных на 22 и 31 октября, не состоится, и проект закрывается. Приобретенные билеты можно вернуть в установленном порядке (в течение 7 дней после предполагавшейся даты спектакля), сообщает пресс-служба театра.

Репертуар Рижского русского театра им.М.Чехова на октябрь

1, 13 и 24 октября - "Король Лир"

3 и 4 октября - "Смешанные чувства" (с участием Геннадия Хазанова)

5 и 26 октября - "Почтисчастье"

6 и 27 октября - "Одесса, город колдовской"

7, 14 и 31 октября - "Граненка" (Малый зал)

7 октября - "Княжна Мери"

8, 10 и 25 октября - "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (Малый зал)

8, 10 и 25 октября - "Гранатовый браслет"

11 октября - "Зима" (Малый зал)

11 и 12 октября - "Ханума"

14 октября - "Медея"

15 октября - "Опасный поворот"

17 октября - "Танго между строк"

18 и 19 октября - "Привидение из Кентервиля"

20 октября - "Два джентльмена из Вероны"

21 октября - "Фро"

22 октября - "Не все коту Масленица"

23 и 31 октября - "Девушка в кафе"

26 октября - "Фальцет времени" (Экспериментальная сцена)

28 октября - "Свидание хотя и состоялось, но..." (Малый зал)

28 октября (в 19:00) и 29 октября (в 12:00) - "Альбом"

29 октября - "Добрый человек из Сезуани"

Начало всех спектаклей - 19:00.

Билеты доступны в кассах театра. Подробнее о репертуаре можно узнать здесь.

Фото: Айгарс Алтенбергс