С 25 по 29 июня в Большом зале Рижского русского театра в рамках праздничной юбилейной программы банк "Rietumu" представляет: пять спектаклей с участием Геннадия Хазанова в постановке режиссера Леонида Трушкина.

Ричард Баэр "Смешанные чувства", нежная комедия (спектакль Рижского русского театра имени М.Чехова)

25 июня в 19:00

В спектакле участвуют: Геннадий Хазанов, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Анатолий Фечин.

"Любви все возрасты покорны…" Хотя иной раз покоряются не сразу, ведь некоторым кажется, что романтика осталась в прошлом, а идея снова вступить в брак, мягко говоря, ошиблась адресом.

Кристина и Герман – две оставшиеся в одиночестве половинки двух некогда счастливых пар. Она была замужем за его лучшим другом, он был женат на ее лучшей подруге. Спустя год после смерти мужа Кристина хочет переехать на другой край страны, а Герман – Герман не хочет ее отпускать…

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Иржи Губач "Морковка для императора", исторический анекдот (спектакль Театра Антона Чехова, Москва), гастроли

26 и 27 июня в 19:00

В ролях: Геннадий Хазанов, Александр Давыдов, Инга Оболдина/Мария Аронова, Борис Дьяченко, Владимир Михайловский, Борис Шувалов.

История о том, как бесстрашная корсиканка Жозефина Понтиу приехала на остров Святой Елены, чтобы предъявить Императору Наполеону свой счет. Оказывается, он задолжал ей довольно приличную сумму! Получит ли Жозефина свой долг? Как выкрутится Наполеон, у которого ни то что денег, но даже и прислуги не осталось? Но зато в его жизни появляется смешная корсиканка, с которой можно и в огонь, и в воду.

Норм Фостер "Спасатель" (прежнее название – "Ничего не бойся, Барри!"), смертельная комедия (спектакль Театра Антона Чехова, Москва), гастроли

28 и 29 июня в 19:00

В ролях: Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Дарья Макарова.

Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за дни, прожитые без счастья, без любви, без радости. Счастье. Как оно желанно, и как может быть недостижимо. Или это неправда? И счастье зависит не от каких-то неведомых сил и обстоятельств, а от нас самих? Так как же стать по-настоящему счастливым?

Театр Антона Чехова – старейший негосударственный театр России. Его создателем и художественным руководителем является режиссер Леонид Трушкин, которого больше всего привлекают пьесы о жизни человеческого духа, о самых важных ценностях – семье, любви, взаимопонимании, преданности и верности. Спектакли Театра Антона Чехова – это всегда пронзительные истории, заставляющие зрителей смеяться и плакать одновременно, думать и анализировать.

Подробная информация о спектаклях – на сайте Рижского русского театра (trd.lv). Билеты – в кассе Рижского русского театра и в сети "Biļešu serviss".