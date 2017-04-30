Стоит отметить, что 12, 13 и 26 мая в Рижском русском театре состоятся премьеры спектакля "Король Лир", а 29 мая будет показана премьера "Девушка в кафе" - музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини. Поет Вероника Плотникова, у рояля - Паулс.

Кроме того, пресс-служба театра обращает внимание, что в связи с болезнью артиста Якова Рафальсона, 2 мая вместо спектакля "Танго между строк" состоится спектакль "Привидение из Кентервиля".

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"ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ" (по произведению Лопеса де Веги)

22 мая (19:00). Гастроли Даугавпилсского театра

Режиссеры - Олег Шапошников, Юрис Йонелис, Даниэль Бусато (Испания)

Хореография – Ирина Савельева

В ролях: Ирина Кешишева, Елена Нетёсина, Виктор Янцевич, Александр Комаров, Николай Гедзюн, Марис Бока, Милена Рожанска, Михаил Абрамов, Эгилс Вилюмовс, Лидия Бреска, Михаил Самодахов

Танцевальная труппа - Мирослав Блакунов, Раймондс Паэгле, Артурс Яцкевичс, Елизавета Петрова, Светлана Морозова, Анна Гимбуте, Анна Султанова

...Это старинная комедия в испанском духе. Мы приглашаем зрителя в испанский театр того же XVI века, это будет не только легкое развлечение, почти водевиль, но и путешествие во времени и пространстве. Оформление сцены, костюмы и манера игры актеров будут соответствовать тому, как это было 500 лет тому назад. Но главное – это пылкие влюбленные герои, дуэли из-за прекрасной дамы, интриги и счастливый конец, когда все влюбленные сердца воссоединяются...

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Другие спектакли в Рижском русском театре им.Михаила Чехова в мае: "Привидение из Кентервиля" (2, 3 и 17 мая), "Добрый человек из Сезуани" (4 и 23 мая), "Граненка" (5, 6 и 7 мая), "Медея" (5 и 6 мая), "Два джентльмена из Вероны" (7 мая), "Король Лир" (12, 13 и 26 мая), "Метод Гренхольма" (14 мая), "Гранатовый браслет" (16 и 24 мая), "Любить" (18 и 19 мая), "Фро" (20 мая), "Опасный поворот" (21 мая), "Гол Третьей и Дубовой: прачечная" (24 мая), "Свидание хотя и состоялось, но..." (25 мая), "Альбом" (25 мая), "Княжна Мери" (27 мая), "Одесса, город колдовской..." (28 мая), "Девушка в кафе" (29 мая), "Танго между строк" (30 мая), "Ханума" (31 мая).

Подробнее о спектаклях можно узнать здесь.

Фото: Джейна Саулите