В Рижском театре Чехова - вечер Юрского и "Девушка в кафе" Паулса

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СЕРГЕЯ ЮРСКОГО "Летний букет"

5 июня (19:00)

Сергей Юрский – признанный мэтр, легенда русского театра и гордость российской культуры. Он все реже выходит на театральные подмостки, почти не снимается в кино, но охотно делает исключение для любимой Риги.

Foto: DELFI

Сергей Юрский не был в Риге несколько лет и для очередной встречи с любимым городом собрал совершенно особый "Летний букет" – новую, нигде ранее не исполнявшуюся концертную программу. Эта премьера –– жест благодарности артиста за оглушительный успех прошлых визитов.

В основе поэтического моно-спектакля "Летний букет" – только любимые авторы Юрского и те их произведения, что буквально созданы для летней поры: вдохновляющие, легкие, искрящиеся юмором и жизнелюбием. Сергей Юрский – артист широчайшего диапазона. Ему подвластны роли комические, лирические, драматические и трагедийные.

Юрский – один из лучших чтецов современности с колоссальным репертуаром. Каждая встреча с ним – совершенно особенное наслаждение "театром одного актера" и работой гиганта уходящего поколения мастеров художественного чтения.

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"ДЕВУШКА В КАФЕ". Музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини

4 и 12 июня (19:00)

Идея и музыка - Раймонд Паулс

Перевод текстов песен - Ольга Петерсон

Постановка - Яков Рафальсон

Литературная композиция; перевод писем, дневников и стихотворений - Лина Овчинникова

Foto: Вероника Плотникова

В спектакле участвуют: Вероника Плотникова (вокал) и Яна Хербста. У рояля - сам Маэстро Раймонд Паулс.

Аустра Скуиня (1909-1932) - латышская поэтесса, стихи которой очень нравятся Раймонду Паулсу. Именно он предложил Рижскому русскому театру идею этого музыкально-литературного вечера. Произведения Аустры Скуини на русском языке не издавали много лет, так что, возможно, кто-то из зрителей впервые откроет для себя этого автора.

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Государственный академический ансамбль танца Беларуси

под управлением Валентина Дудкевича

19 июня (19:00)

Ансамбль представляет серию концертов по странам Балтии (17 июня - в Таллине, 20 июня - в Вильнюсе). Концерты пройдут в рамках международной культурной акции "Belarus Day" ("Беларускі дзень") в канун Дня Независимости Беларуси. Специально для этих концертов ансамблем подготовлена новая музыкально-хореографическая программа "Спадчына".

Foto: Ансамбль Беларуси

Государственный академический ансамбль танца Беларуси - старейший профессиональный хореографический коллектив республики, работающий в жанре народно-сценического танца. В октябре 2019 года он отметит своё 60-летие. Создателем и первым художественным руководителем ансамбля был известный балетмейстер, заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств БССР Александр Опанасенко. Под его руководством ансамбль с годами стал одним из лучших профессиональных коллективов бывшего Советского Союза.

За годы творческой жизни в репертуаре коллектива родилось много хореографических произведений. Это полюбившиеся многим своими современными ритмами в синтезе с фольклором "Кривичи", "Лявониха", "Вяселле", "Лянок", ставшие классикой белорусской хореографии лирические "Арэлі", весёлая "Вечарына", виртуозная "Дудалка", шутливая "Бульба", пронікновенный "Полонез", загадлочная "Папараці кветка". Все номера концертной программы несут в себе авторский подход к белорусскому танцевальному фольклору.

В 1999 году ансамблю присвоено почётное звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь", а в апреле 2017-го - статус "академический".

Кроме того, с 25 по 29 июня в Рижском русском театре будут показаны пять спектаклей с участием Геннадия Хазанова (в постановке Леонида Трушкина):

25 июня - "Смешанные чувства"

26 и 27 июня - "Морковка для Императора" (гастроли)

28 и 29 июня - "Спасатель" (гастроли).

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Репертуар Рижского русского театра им.М.Чехова на июнь:

1 июня - "Не все коту Масленица"

2 июня - "Метод Гренхольма" и "Свидание хотя и состоялось, но..." (Малый зал)

3 июня - "Два джентльмена из Вероны"

4 июня - "Граненка" (Малый зал) и "Девушка в кафе"

5 июня - творческий вечер Сергея Юрского "Летний букет"

6 июня - "Приведение из Кентервиля"

7 июня - "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (Малый зал) и "Гранатовый браслет"

8 июня - "Танго между строк"

9 и 10 июня - "Любить"

11 июня - "Король Лир"

12 июня - "Девушка в кафе"

13 июня - "Свидание хотя и состоялось, но..." (Малый зал) и "Альбом"

14 июня - "Приведение из Кентервиля"

15 июня - "Одесса, город колдовской"

16 июня - "Ханума"

17 июня - "Добрый человек из Сезуани"

19 июня - ансамбль танца Беларуси

25 июня - "Смешанные чувства"

26 и 27 июня - "Морковка для Императора"

28 и 29 июня - "Спасатель"

Начало всех спектаклей - 19:00.

Фото - пресс-служба театра.