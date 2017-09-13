22 сентября первую премьеру сезона представит зрителям русская труппа Латвийского театра кукол, пополнив репертуар одним из самых красивых произведений классики мировой литературы – философской сказкой Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Спектакль предназначен детям с 6 лет, и ставит его в уникальной технике анимации песка режиссер театра Вия Блузма.

"Это одна из самых популярных книг в мире, в то же время нет единой причины, почему эта книга для каждого открывается по-своему – какая-то мысль, настроение, которое передается и остается в сердце. В интерпретациях этого произведения десятки путей, по которым можно пойти, потому что в истории есть очень много слоев и тем. Мы выбрали – рассказать о способности видеть суть человека в событиях вокруг нас, потому что, как говорит Маленький принц - "по-настоящему видим только сердцем", – рассказывает режиссер. - С 6-7-летним ребенком уже можно начать говорить об этом, показать, что за всем, что видим, есть какая-то история, какая-то причина. И при этом, анимация песка оказывается в нашем повествовании очень благодатной, уместной и органичной, нам очень интересно работать. Было бы правильным, если бы родители с детьми прочитали книгу перед тем, как прийти на спектакль, потому что тогда следовать действию будет еще интереснее и увлекательнее".

В спектакле историю Маленького принца расскажут два актера – Юлия Мещерякова и Родион Кузьмин-Рейзвих. Особое настроение создаст оригинальная музыка, написанная песенником Илзей Грунте.

Премьера - 22 сентября, ближайшие спектакли - 14 октября и 4 ноября. Билеты продаются во всех торговых местах сети Biļešu Paradīze.