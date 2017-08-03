15 сентября в клубе Melnā Piektdiena состоится большой концерт финского коллектива Wintersun. Местной публике будет представлен новый альбом "The Forest Seasons".

Wintersun — финская мелодик-дет-метал группа. Стиль Wintersun является сочетанием мелодичного дэт-метала с элементами пауэр-метал и фолк-метал. Ближайшими стилистическими аналогами Wintersun являются Norther, Ensiferum, Children of Bodom.

Группа основана в 2004 году вокалистом и гитаристом Яри Мяэнпяя (экс-участник Ensiferum), и ударником Каем Хахто. Ими был записан демо-альбом Winter Madness. Дебютный альбом под названием Wintersun вышел в сентябре 2004 года на крупном лейбле Nuclear Blast Records, занимающемся тяжелой музыкой. Все партии вокала и инструментов, кроме ударных были записаны одним Мяэнпяя (ударные записал Кай Хахто).

На протяжении последних 5 лет ожидался выход второй части студийного альбома "Time". Первая часть альбома вышла 19 октября 2012 года. Выход второй части до сих пор откладывается. Коллектив начал работу над новым проектом и выпустил свой новый CD: "The Forest Seasons".

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