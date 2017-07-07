24 июля в концертном зале Дзинтари состоится большой сольный концерт участников шоу телеканала ТНТ Stand Up во главе с резидентом Comedy Club Русланом Белым. Как сообщают организаторы, в составе по независящим от них причинам, произошли изменения.

Сообщается, что вместо ранее заявленной Юлии Ахмедовой в составе участников шоу в Юрмалу приедет Иван Абрамов, известный также как «самый воспитанный комик». Зрителям Иван знаком еще со времен своего участия в КВН, однако профессиональный интерес и амбиции привели комика на шоу Stand Up, где он теперь успешно выступает со своими монологами.

Стоит отметить, что в прошлом году участники шоу Stand Up уже выступали для латвийской публики в Дзинтари. В новой гастрольной программе артистов – еще больше юмора о злободневном, провокационном и жизненном.