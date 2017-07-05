С 14 июля в квартале "Спикери" Wise Music Society возобновляет серию музыкальных мероприятий, в рамках которых на одной сцене объединятся уже известные музыкальные группы и совсем новые проекты. Сезон откроют Klausies.Слушай.Listen, Cariocas, Pieneņu Vīns и DJ PM2THEAM.

Серия мероприятий Wise Music Events началась в 2014 году с целью включить в программу каждого концерта уже знакомые слушателям группы и недавно основанные проекты. На этот раз на одной сцене выступит фанк-фьюжн объединение Pieneņu Vīns с 12-летним стажем, более молодой проект поэзии и импровизированного джаза Klausies.Слушай.Listen, а также совсем новый коллектив, в состав которого входят опытные музыканты - Cariocas, который исполнит бразильскую уличную музыку шоро.

Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00.