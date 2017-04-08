На Пасху рижан и гостей столицы приглашают на концерты, мероприятия для семей с детьми, традиционные пасхальные ритуалы с катанием на качелях, участием фольклорных групп и танцоров. Мероприятия пройдут в церквях, культурных центрах, музеях, парках, на площадях по всей Риге.

Праздничная христианская программа начнется 14 апреля с Экуменического крестного хода, во время которого будут звучать отрывки из Священного писания, о своих духовных открытиях расскажут популярные музыканты и актеры, медитации проведут архиепископы Збигнев Станкевич и Янис Ванагс, священник Кристс Калниньш и другие. Сбор в 11.30 около кафедрального собора Св. Иакова.

14 апреля в церкви Св. Мартина выступит ансамбль старинной музыки Canto, а в церкви Св. Петра – солисты и камерный оркестр Sinfonia Concertate.

В Страстную пятницу состоится концерт в церкви Св. Иоанна, где выступит оркестр Rīga и тромбонист Айвар Оситис. Оркестром в этот особенный день будет управлять специальный гость – испанский композитор и дирижер Ферер Феран.

15 апреля в старой церкви Св. Гертруды прозвучат голоса певцов рижского камерного хора Ave Sol, аккомпанировать им будет органист Айгарс Рейнис. В этот день концерты пройдут и в церкви Св. Иоанна, где для слушателей будет играть скрипачка Ласма Мелдере-Шестакова, органист Айгарс Рейнис, петь солистка Иева Эзериете. Посетителей жду в рижских церквях и 16-17 апреля.

В воскресенье в церкви Св. Марии Магдалены прозвучит музыка эпохи Барокко, а в понедельник в церкви Св. Петра состоится концерт "Вечерняя музыка Второй Пасхи".

На пасхальных праздничных мероприятиях особая программа подготовлена для семей с детьми.

В Рижском музее фарфора пройдут пасхальные творческие мастерские, покачаться на качелях можно около памятника Свободы и на площади Ливов. Традиционные пасхальные ритуалы, катание яиц, совместные танцы и песни пройдут в культурных центрах "Иманта" и "Зиемельблазма". Аттракционы для детей, кулинарные мастер-классы под руководством поваров рижских ресторанов, конкурсы, совместное приготовление супа и большого омлета, выступления музыкантов, Пасхальный рынок – все это будет ждать посетителей в Межапарке во время мероприятия "Iecep sauli pankūkā".

Пасхальные концерты и мероприятия также пройдут во дворе культурного центра "Ильгюциемс", в концертном зале Ave Sol, конференц-зале на Бривибас гатве, 266, в Рижском музее югендстиля и культурном центре "Малая гильдия".

Вход на пасхальные концерты и мероприятия бесплатный или по бесплатным приглашениям. Более подробная праздничная программа с информацией об участниках, месте и времени проведения размещена на сайте www.kultura.riga.lv.