15 июня в малом зале рижского театра "Дайлес" пройдет музыкально-динамическая медитация - симбиоз йоги и звучания гонгов. Организаторами и участниками необычного перформанса являются преподаватель йоги Татьяна Бинде и мастер гонгов из Непала Говинда Друба Тивари.

Концерт приурочен к 15-летию йогической детско-юношеской группы "Bindu". Ее бессменный руководитель, Татьяна Бинде, уже много лет работает с детьми. В конце 80-х под ее крылом существовал Театр Пластики, в 2002-м во Дворце Школьников открылся кружок пластики "Кошкина школа", а с 2005-го начался ее путь как преподавателя йоги детям и взрослым - тогда кружок был переименован в "Bindu", что можно истолковать как "крошечная капля с огромным потенциалом".

С течением лет кружок превратился в полноценную группу с постоянным составом, но любой желающий по-прежнему может попробовать себя в роли йога.

"Bindu" является уникальным по своей сути проектом, где детям разных возрастов дается возможность осваивать йогу в ее первоначальном виде, знакомиться с ее философией, учиться дисциплине и самоконтролю. В конце года ученики вместе с учителем творчески подходят к процессу создания концертной программы, чтобы продемонстрировать свои умения родителям и знакомым.

В этом году особым гостем на концерте станет Говинда Друба Тивари, музыкант, мастер гонгов и поющих чаш (древний музыкальный инструмент из сплава нескольких металлов, его использовали для медитаций и духовных практик; звучание поющих чаш благотворно влияет на организм и психику человека). Сам Говинда родом из Катманду, помимо музыки он занимается духовными практиками.

Цель этого выступления - показать многогранность йоги и возможности человеческого тела, выйти на диалог со зрителем через движение и звук. У зрителя будет возможность наблюдать за участниками разных возрастов, ближе познакомиться с таким понятием, как "медитация", вдохновиться, зарядиться и энергией и спокойствием. На сцене - обычные люди, показывающие необычные вещи, но которым можно научиться, главное иметь желание. А музыкальная составляющая поможет лучше окунуться в атмосферу и заглянуть внутрь себя.

В конце выступления у зрителей будет возможность принять участие в чайной церемонии, организатором которой станет Юрий Подусов, практикующий ведущий чайных действ и исследователь культуры чаепитий народов мира.

Концерт состоится 15 июня в малом зале театра "Дайлес", начало - 19:00. Вход за пожертвования.