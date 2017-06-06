В театре им.Чехова - музыкальные фантазии Раймонда Паулса "Девушка в кафе"

12 июня в Рижском русском театре им.М.Чехова будет демонстрироваться "Девушка в кафе" - музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини. Образы воплощают Вероника Плотникова и Яна Хербста, у рояля - сам Маэстро. Начало - 19:00.

"ДЕВУШКА В КАФЕ"

Идея и музыка – Раймонд Паулс

Перевод текстов песен – Ольга Петерсон

Постановка – Яков Рафальсон

Литературная композиция, перевод писем, дневников и стихотворений – Лина Овчинникова

В спектакле участвуют: Вероника Плотникова (вокал) и Яна Хербста. У рояля – Раймонд Паулс

Премьера – 29 мая 2017 года

Аустра Скуиня (1909-1932) - латышская поэтесса, перечислившая "семь загадок вечности: время, пространство, бесконечность, красота, мудрость, любовь, смерть".

Ее стихи очень нравятся Раймонду Паулсу. Именно он предложил Рижскому русскому театру идею этого музыкально-литературного вечера. Произведения Аустры Скуини на русском языке не издавали много лет, так что, возможно, кто-то из зрителей впервые откроет для себя этого автора.

Кафе Аустры Скуини

В Риге несколько мест, которые могли бы претендовать на это звание, - среди них даже столовая Министерства земледелия (Аустра работала машинисткой в секретариате). Но в первую очередь следует назвать столовую Народного дома (располагавшегося на углу улиц Тербатас и Бруниниеку) и Cafe de Opera (которое рижане упорно именовали по имени прежнего владельца - "кафе Шварца" - и в итоге добились возвращения названия "Отто Шварц").

Песни на стихи Аустры Скуини

1. "Уличная музыка"

2. "Элегия"

3. "Песня любви"

4. "Любовь старика"

5. "Песня"

6. "Клоун"

7. "Предостережение"

8. "В соборе"

9. "Девушке в кафе"

10. "Паяццо"

11. "В подвале"

12. "Песенка дождливым вечером"

13. "Светлячок"

14. "Сердце-бродяга"

15. "Прощальная песня"

Foto: Девушка в кафе

Foto: Девушка в кафе

Foto: Девушка в кафе

Фото – Дидзис Гродзс