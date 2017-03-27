Главный режиссер Латвийского театра кукол Гирт Шолис ставит в русской труппе спектакль "Следствие ведут Колобки". Премьера ожидается 15 апреля.

Сборник рассказов Эдуарда Успенского "Следствие ведут Колобки" знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

Драматургию рассказа, а также и песни создаст актер театра и исполнитель главной роли Родион Кузьмин-Рейзвих. Режиссер Гирт Шолис в этом спектакле продолжает сотрудничество с художником Рейнисом Петерсоном, с которым успешно работал над предыдущими постановками.

В ролях: Родион Кузьмин-Pейзвих, Александр Ионов, Владимир Свобода, Юрий Лунык, Ольга Ларина, Юлия Мещерякова. В спектакле будет звучать живая музыка, которую исполнят Друвис Анусанс и Артис Авотиньш.

Ближайшие спектакли – 15 апреля, 12 мая и 17 июня. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Paradīzeв кассе Латвийского театра кукол.