В театре "ОСА" на Пасху - премьера спектакля "Ризома"

Репертуар театра "ОСА" на вторую половину апреля

14 апреля (19:00) - спектакль "Варшавская мелодия"

...Молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем - винодел. Казалось бы, у любви нет границ, для нее не важна национальность, но так ли это? Может ли жизнь сложиться вне конкретного времени, может ли человек противостоять историческим событиям? Как история влияет на судьбы людей?..

Foto: Варшавская мелодия

Автор: Леонид Зорин

Режиссер-постановщик: Семен Лосев

Рекомендуемый возраст: 15+

Продолжительность, час:мин: 1:55

Антракт: да

15, 16 и 23 апреля (19:00) - премьерный спектакль "Ризома" (две современные комедии)

В спектакль вошли две пьесы современных российских драматургов Алексея Житковского - "Посадить дерево" и Игоря Васильева - "Запись на стене".

...Сегодня в семье, с друзьями или в виртуальном пространстве мы перестали говорить друг с другом, мы стали говорить "друг на друга". К чему это приводит и как с этим бороться? Только искренность может помочь решить эту непростую проблему...

Режиссёр-постановщик, композитор: Родион Кузьмин-Рейзвих Художник: Юрий Лунык

21 и 29 апреля (19:00) - премьерный спектакль "Песочные человечки"

По произведению Яны Добревой, перевод с болгарского Элеоноры Макаровой.

...Как часто мы разговариваем друг с другом или, как сейчас говорят, общаемся? Каждый день. А что это значит, общаться? И в чём разница между разговором и общением? Между слышать и слушать? С родными или посторонними? Между сочувствием и милосердием? А может, чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно обратится к специалисту?..

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов

Художник-постановщик: Юрий Лунык

Фото - пресс-служба театра.

Детские спектакли в ближайшее время:

22 апреля (13:00) - "Лев, колдунья и платяной шкаф"

22 апреля (17:00) - "Принц и нищий"

23 апреля (13:00) - "Играем в Дюймовочку"

28 и 29 апреля (13:00) - "Королевская история" (премьера)

30 апреля (19:00) - "Живая живопись"