В театре "ОСА" - премьерный спектакль "Геракл. Подвиг номер 6"

В рижском молодежном театре "Общество Свободных Актеров" (ОСА) 27 и 28 мая, а также 3 и 4 июня будет демонстрироваться премьерный спектакль "Геракл. Подвиг номер 6".

"ГЕРАКЛ. ПОДВИГ № 6". По мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни"

27 и 28 мая, 3 и 4 июня (в 19:00). Продолжительность: 2 часа 20 минут (с антрактом). Рекомендуемый возраст: 16+

...Давным-давно в одной маленькой, но гордой древнегреческой республике Элиде в полный рост поднялась проблема накопившегося навоза, для уборки которого был приглашён Геракл, известный на всю Грецию герой. Однако убрать агрономические отбросы очень и очень непросто даже герою. Гераклу пришлось совершить настоящий подвиг...

Это современная комедия в жанре эпического фарса. Зрителей ждет музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и бездной юмора, местами переходящего в сатиру. История о любви, предательстве и даже смерти.

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов

Художник-постановщик: Денис Осадчий

Композитор и музыкальный редактор: Владимир Зейза

Тексты песен: Елена Сигова

В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: Алиса Адамсон, Эдуард Берёза, Наталия Бух, Дмитрий Голаско, Елизавета Евстигнеева, Артём Зейза, Анна Коновалова, Андрей Лавринец, Елизавета Лебедева, Евгений Леонов, Юрий Лунык, Никита Румянцев, Ксения Семёнова, Светлана Столярова, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Айгуль Шамсутдинова, Екатерина Шилова.

Показами "Гаракл. Подвиг номер 6", а также спектаклем "Ризома" (9 июня) и двумя традиционными "Капустниками" (10 и 11 мая) театр "ОСА" закрывает сезон-16/17.

Билеты можно приобрести в кассе театра по адресу ул. Чака 67/69 или по телефонам 20350096, 26719501. Время работы кассы с 16:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника. Более подробная информация - на сайте театра (teatr.lv).

Foto: ОСА. Геракл. Подвиг №6

Фото - пресс-служба театра