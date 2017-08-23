9 сентября в Верманском парке пройдет уже пятый фестиваль, посвященный Дню отца.

Фестиваль начнется в 12.00 с шествия от памятника Свободы до Верманского парка. Шествие традиционно сопровождает оркестр Латвийской национальной гвардии под руководством дирижера Андиса Карелиса, а в этом году к нему присоединятся также ученики барабанной школы Анджея Граудиса. Перед стартом всех участников запечатлеют на общей фотографии с высоты птичьего полета.

В программе праздника - соревнования по ориентированию, выставка на открытом воздухе, лазерные бои между отцами и детьми, концерт группы Iļģi и перкуссиониста Нила Иле с семьей, шоу химических экспериментов, большая лотерея, фотоуголок для семей, мастерские подарков для отцов. Организаторы обещают, что будет интересно детям разного возраста, подросткам, родителям, бабушкам и дедушкам и даже будущим родителям.

У родителей с малышами будет своя палатка – зона отдыха и творчества Milupas для самых маленьких, где детей можно будет переодеть, покормить и даже приготовить подарок для папы – картинку с отпечатком детской ладошки или стопы. Каждый посетитель фестиваля может принять участие в беспроигрышной лотерее. Для этого нужно собрать определенное количество печатей, приняв участие в различных мероприятиях.

Подробная программа фестиваля опубликована на его интернет-странице.

Фестиваль уже пятый год организует Латвийская организация родителей "Mammamuntetiem.lv", цель которой способствовать общему времяпрепровождению отцов и детей, а также актуализировать в обществе тему значения роли отца в жизни ребенка.