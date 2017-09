В январе в Риге выступит легендарный скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди впервые выступит в Латвии с большим концертом. 28 января 2018 года в Риге в Доме Конгрессов он представит программу "The New Four Seasons". В концерте прозвучат также его авторские композиции с альбома "My World" - посвящения наставникам Найджела.