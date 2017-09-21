Британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди впервые выступит в Латвии с большим концертом. 28 января 2018 года в Риге в Доме Конгрессов он представит программу "The New Four Seasons". В концерте прозвучат также его авторские композиции с альбома "My World" - посвящения наставникам Найджела.

Найджел Кеннеди имеет статус самого продаваемого скрипача современности. Это не обычный музыкант-гений, а революционер со скандальной репутацией в академических кругах. Он совершил переворот в музыкальном мире своим рок-н-ролльным отношением к классическим произведениям и классическим подходом к рок-композициям.

Первый диск Найджела - интерпретация "Времен года" Антонио Вивальди, вознес его на вершину скрипичного искусства, подарил славу самого популярного скрипача современности, а также был занесен в книгу рекордов Гинесса как самый продаваемый классический альбом всех времен.

Его последующие альбомы — скрипичные концерты Брамса, Сибелиуса, Бетховена, Чайковского становились золотыми и являются эталоном скрипичного искусства. Достигнув всего что возможно в области классической игры, музыкант представил триумфальный проект "Hendrix Concerto" — классическое изложение музыки рок-музыканта Джимми Хендрикса. Затем последовали джазовые и фолк проекты.

В 2015 году Найджел Кеннеди записал диск "The New Four Seasons". От его первых легендарных "Времен Года" альбом отличается более свободной роковой трактовкой. Годом позже Найджел выпустил альбом "My World" - первый диск, состоящий из его собственных произведений, в том числе, посвящений менторам музыканта, его легендарным учителям Иегуди Менухину и Стефану Граппелли.

Найджелу Кеннеди принадлежит скрипка Джузеппе Гварнери дель Джезу 1736 года. Будучи суперзвездой и обладателем впечатляющего состояния, он не создает вокруг себя звездного ореола. Найджел носит прическу в стиле панк, предпочитает простую одежду, время от времени раскрашивает лицо в цвета своего любимого футбольного клуба "Астон Вилла" и, иногда, прямо во время концерта запускает в зрительный зал футбольный мяч.

Концерты легендарного музыканта — не просто эталон классической игры на скрипке. Это страстное, свободное, умное и точное исполнение. Не пропустите выступление самого неординарного скрипача современности 28 января 2018 года в Доме Конгрессов.