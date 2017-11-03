18 ноября в юрмальском отеле TB Palace будет представлена экспозиция уникальных ароматов, в том числе – духи представительниц царской семьи Романовых, воссозданные по сохранившимся в архивах химическим формулам.

Создатель выставки и ее необычных экспонатов - известный белорусский парфюмер Влад Рекунов. Влад является автором персональных ароматов для президентов стран и многочисленных представителей шоу-бизнеса, в числе которых президент России Владимир Путин, французская певица Мирей Матье, певцы и композиторы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Тимати и другие, а также автором первого в мире аромасимвола для государства – аромата Pa Vetra для республики Беларусь.

Выставка "Запахи жизни. Чудеса парфюмерии" познакомит гостей с этими и другими уникальными духами, жемчужиной коллекции станут 5 царских ароматов представительниц последней семьи династии Романовых, воссозданные в аутентичном виде. Каждый аромат, представленный в экспозиции, сопровождается визуальным образом, что превращает выставку в интерактивную игру: увидеть, распознать и почувствовать.

Выставка пройдет в рамках парфюмерного мастер-класса Влада Рекунова, "Ароматы и секреты обольщения", который состоится 18 ноября.