3 сентября в зале "Дзинтари" будет звучать джаз в исполнении блистательного американского трубача Криса Ботти. Мероприятие закроет первый цикл концертов "Балтийских музыкальных сезонов".

Крис Ботти - потомственный музыкант с прекрасным образованием, полученным в Университете Индианы. Он заставляет свою трубу ручной работы Martin Committee (1940) петь фантастически мягким, обволакивающим, чарующим голосом. В первые же годы профессиональной карьеры он имел счастье играть на одной сцене с Фрэнком Синатрой и Натали Коул. Позже его привлекали к своим концертам и записям такие знаменитости, как Барбара Стрейзанд и Андреа Бочелли, Стивен Тайлер и Марк Нопфлер, Арета Франклин и Йо Йо Ма. Кроме того, Крис Ботти неоднократно работал со Стингом и Полом Саймоном. Коллеги называют его Майлсом Дэвисом XXI века.

В общей сложности музыкант выпустил 13 альбомов, разошедшихся миллионными тиражами. Три из них занимали первые места в джазовом чарте журнала Billboard.

Крис Ботти четыре раза номинировался на престижную премию Grammy, а в 2013 году стал ее обладателем за диск "Impressions". Джазмена приглашают выступать на крупнейших мировых площадках и самых элитарных мероприятиях (например, вручение Нобелевской премии мира или Голливудские балы).

В 2004 году Ботти вошел в список 50 самых красивых людей на Земле по версии журнала People.

18 августа в рамках "Балтийских музыкальных сезонов" в "Дзинтари" выступит лауреат премий Grammy и Gramophone, скрипач Джошуа Белл, а 29 августа в Латвийской национальной опере состоится концерт восходящих оперных звезд Young International Opera Stars.

Билеты на мероприятия доступны в кассах Biļešu paradīze. Цена от 15 евро.