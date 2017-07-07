В Юрмале выступят "Квартал-95" и Тина Кароль

Год назад "Квартал 95" проводил в Риге и Юрмале крупнейший фестиваль украинской культуры и музыки "Made in Ukraina", который в течение четырех дней радовал жителей и гостей Латвии. Тогда с аншлагами прошли концерты "Вечернего Квартала", "Лиги смеха" и топовых украинских музыкантов.

На этот раз латвийцев ждет новая летняя программа "Квартала" на актуальные темы: жизнь "безвизы", отдых на турецком курорте, кулинарный батл двух небезызвестных украинских политиков, "квартальская семья" Вовы и Лены и многое другое.

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Тина Кароль в 2005 году заняла второе место на "Новой волне" и получила спецприз от Аллы Пугачевой. С тез пор не раз доказала, что Примадонна умеет выбирать. Осенью того же года Тина посетила Ирак и Косово с миротворческой миссией. Ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, а всевозможные украинские журналы называли ее самой обаятельной и привлекательной. Сама певица считает, что музыка должна лечить души, и наполняет творчество всей палитрой чувств - от грусти к радости, от лирики к драйву.

Лейтмотивом юрмальской программы Тины станут самые яркие сольные номера, любимые хиты и новые композиции.

Билеты - в Biļešu Serviss.