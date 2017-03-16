18 марта в рижском Доме Конгрессов состоится творческий вечер известного российского тележурналиста Владимира Познера. Тема вечера: "Противостояние Востока и Запада".

Владимира Познера называют "классиком", "эталоном", "абсолютной величиной" современной тележурналистики. Каждая его передача – событие, каждое выступление моментально расхватывается на цитаты, его высказывания о профессии становятся "формулами" для журналистов, его оценка действительности – формирующей сознание современников.

По словам Познера, "я действительно считаю, что более сильного интервьюера, чем я — по крайней мере, на телевидении — нет. Наверняка будет, но пока не видно. И да, я смотрю на профессию как на спорт. Там, где я выиграл — я выиграл и горжусь этим. Возможно, кого-то это задевает. Так пусть добьется большего — я пожму ему руку и признаю поражение".

Владимир Познер – человек, не скрывающий своих взглядов, не подбирающий "удобные" слова, честно и открыто говорящий то, что думает. Интеллектуал, блестящий собеседник, время в разговоре с которым летит незаметно, обладающий особенной харизмой и обаянием. Интересна история его семьи, путь в профессию, общественные, политические и человеческие взгляды, его (постоянно подчеркиваемая!) "нерусскость" при всем большом влиянии Владимира Познера на современный российский контекст.

Творческая встреча с тележурналистом – это возможность задать вопрос человеку, который беседовал практически со всеми известными политиками, экономистами, мыслителями, прочими знаменитыми личностями, со всеми теми, кто уже вошел в историю или пишет ее сейчас.