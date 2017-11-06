10 ноября в "Арене-Рига" латвийские поклонники смогут увидеть танцевальное шоу в исполнении "Lord of the Dance".

Легендарное шоу Майкла Флэтли "Lord of the Dance" отмечает 20-летний юбилей и возвращается в Латвию с программой "Опасные игры" ("Dangerous Games"). После премьеры шоу, которая с успехом прошла в Лондоне, труппа отправилась в большой мировой тур, включающий более 200 выступлений в 15 странах.

Зрелищная программа сочетает в себе все лучшие традиции шоу "Lord of the Dance", потрясающую хореографию, захватывающую музыку, новые костюмы и высокотехнологичные элементы. В "Опасных Играх" использована технология Holo-Gauze – проектирование голографических эффектов.

В шоу задействованы 40 молодых танцоров, в том числе такие звезды как: Джеймс Киган, Морган Комер и Мэтью Смит. Композитором для данного шоу стал Gerard Fahy.

Постановщик шоу "Lord of the Dance" Майкл Флэтли - всемирно известный хореограф и признанный "король танца", рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" как самый быстрый танцор чечетки в мире. Его работа навсегда изменила мир танца, особенно ирландского, а его шоу более двух десятилетий дарят незабываемые впечатления зрителям по всему миру.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.