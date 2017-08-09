30 сентября в Splendid Palace выступит португальский исполнитель фаду Марко Родригеш. Он представит латвийским слушателям свой последний альбом Fados do Fado, который был номинирован на Latin Grammy.

Фаду - традиционный португальский музыкальный стиль, который в 2011 году UNESCO внесла в список нематериального культурного наследия.

Марко Родригеш является одним из лучших современных исполнителей фаду.

До пятнадцати лет он знал об этой музыке только по песням великой Амалии Родригеш - королевы фаду. Но после переезда Марко в Лиссабон с севера Португалии судьба распорядилась так, что музыка фаду сама гармонично вошла в его жизнь. На протяжении многих лет Марко принимал участие в различных песенных конкурсах, выступал с известной звездой фаду Маризой.

А в прошлом году его альбом Fados do Fado был номинирован на Latin Grammy в категории "Фолк".

Билеты на концерт Марко Родригеша можно приобрести в кассах Bilešu Serviss, цена - от 20 до 70 евро.