4 мая на сцене концертного холла Godvil в рамках сольного тура выступит рэп-исполнитель Thomas Mraz, сообщает портал balticevents.info.

В 2012 году Thomas Mrаz записывает свой первый полноценный трек, в 2014 - выпускает первый полноценный альбом "Emotional VIII". Самой популярной и качественной работой считается альбом Thomas Mraz - MAY13.

На данный момент артисту 24 года, и он отправляется в первый сольный тур по СНГ и Европе: на концертах прозвучит как новый EP "Do Not Shake The Spear", а также старые работы.