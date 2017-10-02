История о том, как современное искусство рушит крепкую мужскую дружбу – интеллектуальная комедия Ясмины Реза "Art" станет материалом для третьей встречи Арт-платформы Stadia с рижским зрителем в полюбившемся формате театральной читки с разбором интересной пьесы. Участникам мероприятия предстоит примерить на себя события, с которыми в обычной жизни они едва ли столкнулись бы.

Ну, а на самом деле, вы бы купили картину за 35 тысяч долларов? И не какой-нибудь красивый пейзаж или натюрморт, а просто белое полотно размером примерно метр двадцать на метр шестьдесят? Белую картину, на которой, если даже очень хорошо приглядеться, можно с трудом разглядеть абсолютно белые полосы…

"Это просто белое дерьмо", — так оценит один из героев пьесы "Аrt" художественные достоинства абстрактной картины, вокруг которой разворачиваются сюжетные перипетии. И с этого момента пятнадцатилетняя дружба трех мужчин с интернациональным набором имен (Серж, Марк и Иван) окажется под угрозой. Приобретённое одним из друзей "белое на белом" станет поводом для бурного выяснения отношений, для обид, конфликтов и чуть ли не полного разрыва.

Автор пьесы Ясмина Реза - современная французская актриса, сценарист, писательница и драматург. Уже первая пьеса – "Разговоры после погребения" принесла ей огромный успех: театральную премию "Мольер" в номинации "Лучший драматург", а пьеса "Art" подарила международную известность: снова премия "Мольер", а потом и английские премии – "За лучшую комедию года" и премия Лоуренса Оливье.

История "Art", сочинённая с типично французской остротой и изяществом, почти одновременно смешная и печальная, замечательна своими прекрасными диалогами, и еще тем, что, как и полагается настоящей драматургии, в ней нет хороших и плохих героев, но зато много тонкого юмора, неожиданных поворотов и до боли узнаваемых ситуаций. И, конечно же, пьеса - не об искусствоведческих спорах, а о том, как далеко может завести близких людей непримиримость по отношению к иному мнению. И о том, что любить человека можно просто "ради него самого, без той надежды, которую на него возлагаешь". Похоже, что сегодня эта тема становится всё более актуальной.

…А что же картина? Которая стоит бешеных денег. И представляет собой всего-навсего белое-белое полотно… Приходите, и увидите сами.

"Читка" пьесы "Art" пройдёт 14 октября в помещении Stadiа (ул.Гертрудес 24, вход в арку).

Начало в 19.00. По окончании – обсуждение.



Режиссура: Андрей Гаркави, Татьяна Черковская.



Читают: Сергей Сосновский, Артём Туманов, Денис Эвин.



Жанр: интеллектуальная комедия. Общая продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут. Возраст - 16+.

Билеты - здесь. Подробная информация о развитии проекта Stadia - здесь и здесь.