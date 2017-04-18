Они заставят стереть кроссовки до дыр и сжаться в кулак сердце – такой прогноз дали организаторы рижского концерта популярной российской группы "Самое Большое Простое Число" (СБПЧ) – музыкантов года по версии журнала GQ, чей альбом был удостоен премии Артемия Троицкого.

Признанные лидеры музыкального вкуса СБПЧ выступят в Риге 21 апреля в клубе Melnā Piektdiena.

В этом году группе, которая предпочитает себя называть "оркестром для добрых людей", исполняется ровно 10 лет: их дебютный альбом с именем группы вышел на санкт-петербургском лейбле "Снегири", генеральным продюсером которого стал Олег Нестеров ("Мегаполис"). За это время коллектив успел выпустить восемь студийных альбомов. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).

Практически каждый из альбомов завоевывал первые места в хит-парадах разных журналов - "Музыка года", "Музыкант год", "Альбом года" и др. В 2014 году группа получила приз Артемия Троицкого "Степной волк".

Меняться, но не изменять себе, с каждым новым синглом пробовать и транслировать новое звучание — таково кредо группы "Самое Большое Простое Число". В конце 2016 года ажиотаж по альбому СПБЧ с провокационным названием "Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!" захлестнул соцсети. В этом питерские музыкальные абстракционисты призывают всех снова "готовить тугоплавкие наряды": группа презентует новый альбом с названием-манифестом "Выброшу голову — пусть думает сердце!". Аппетит подстегивается диким диско, хлесткими синтезаторами, яркой гитарой, бешеной драм-машиной и новым вокалом фронтмена — да, это именно та музыка, которая заставляет двигаться!

"Еще бодрее, еще африканистей, такой, что заставит стереть кроссовки до дыр и сжаться в кулак сердце, — рассказали о предстоящем концерте организаторы. — В первый раз и Риге достанется что-то особенное: выжигающая уши и сердце музыка! Всем добрым людям быть..".