Выходные в столице: сыщики Колобки, научные парадоксы и сваха Ханума

Ноябрьская погода не располагает к долгим прогулкам и вылазкам на природу. И если вам в дождливые дни не сидится дома, обязательно загляните в нашу афишу. В ней мы собрали множество событий этого уикенда на любой вкус и возраст.

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

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4 ноября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Спектакль "Играем в Дюймовочку"

4 ноября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает маленьких зрителей на постановку "Играем в Дюймовочку". Однажды кукла Майя и Ученый Кот нашли на чердаке книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но Майя сказала: "Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть". И тут начались настоящие чудеса, ведь самая волшебная сила на свете — воображение.

СКОЛЬКО? 7 евро

Ярмарка Дней Мартиньша

Foto: DELFI

4 ноября в Квартале Калнциема пройдет ярмарка, приуроченная к Дню Мартиньша, с традиционными угощениями — пирогами, медом и хлебом и другими продуктами кресьянских хозяйств. Детей во время ярмарки ждут в творческой мастерской "Игры о Латвии".

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Она в отсутствии любви и смерти"

4 ноября в Рижском Малом театре (ул. Стабу, 18с) - спектакль по главному драматическому произведению Эдварда Радзинского - культовая история о любви для целого поколения.В постановке арт-платформы Stadia сюжет пьесы рассказан и показан нынешними 30-ти летними, которые говорят со сцены о времени, когда их родителям было чуть за 30.

СКОЛЬКО? 12 евро.

Спектакль "Шер-лок и Дюймовочка"

4 ноября в Доме конгрессов можно увидеть детективную комедию-мюзикл для всей семьи "Шер-лок и Дюймовочка" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В сказочном королевстве пропала маленькая девочка Дюймовочка. На помощь обеспокоенной Матушке приходит "Миниатюрное сыскное агентство".

СКОЛЬКО? 12-25 евро

Постановка "Маленькая волшебная флейта"

5 ноября в Латвийской Национальной опере – оперный спектакль-сказка на музыку Моцарта "Маленькая волшебная флейта". Принц Тамино влюблен в принцессу Памину, которую похитил злой колдун. Вместе с другом Папагено принц отправляется вызволять возлюбленную, и помогут им в этом музыкальные инструменты. Спектакль предназначен детям от 5 лет.

СКОЛЬКО? 2,50-10 евро

Представление "Парадоксы научного мира"

Foto: Shutterstock

5 ноября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет шоу "Парадоксы научного мира". Во время представления зрители ознакомятся с захватывающими и необычными научными экспериментами, способными перевернуть с ног на голову их представление о мире. Рекомендуется детям от 12 лет. В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

СКОЛЬКО? 7 евро

Концерт фестиваля Bildes

5 ноября в клубе Kaļķu Vārti пройдет традиционный концерт фестиваля Bildes, на котором латвийские музыканты выступают вместе со своими детьми. На сцене можно будет увидеть Элину Лице с сыновьями, Руту Дудуму с дочерью и многих других.

СКОЛЬКО? 5-8 евро

Мероприятие "Прекрасна родина моя"

5 ноября музей "Рижский центр югендстиля" приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на мероприятие "Прекрасна родина моя", приуроченное к грядущему дню рождения Латвии. Вместе с котом Албертом и гномами дети будут изучать карты нашей страны и узнают, как звери готовятся к зиме. Желательно зарегистрироваться заранее по тел. 67181465.

СКОЛЬКО? 2 евро

Выставка яблок и груш

Foto: Shutterstock

С 3 по 5 ноября в Латвийском музее природы проходит выставка яблок и груш, подготовленная музеем в сотрудничестве с Институтом садоводства. В целом в экспозиции будет представлено более 200 сортов этих плодов, выращенных в Латвии, в том числе и новые для Балтии. Также посетители смогут узнать, какие из сортов больше всего подходят для изготовления сока и вина.

СКОЛЬКО? 0,71-2,13 евро

Концерт Вячеслава Карелина (Слава КПСС)

4 ноября в клубе Melnā Piektdiena выступит Слава КПСС, он же Гнойный, он же победитель рэпера-суперзвезды Оксимирона, он же Вячеслав Карелин - самое громкое имя в российской хип-хоп культуре на сегодняшний день.

СКОЛЬКО? 10-15 евро

Спектакль "Ханума"

4 ноября Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет джаз-комедию "Ханума". Некий разорившийся князь хочет поправить свои дела удачной женитьбой и нанимает известную сваху Хануму, которая успешно находит для князя невесту. Но среди свах тоже существует конкуренция. Другая сваха намерена женить князя на девушке, которую нашла она – и которую любит племянник князя. Но разве может Ханума допустить, чтобы молодых влюбленных разлучили (а сама она уступила победу сопернице)? Разумеется, нет! Так начинается многоходовая интрига, полная забавных случаев, неожиданных поворотов и обаятельного лукавства.

СКОЛЬКО? 6,30-9 евро

Концерт "Классика в темноте"

4 ноября в Большой гильдии — мультимедийный концерт "Классика в темноте". Музыкальное шоу нового формата объединило в себе живое исполнение симфонической классики и современную трехмерную графику. В полной темноте артисты ансамбля "Виртуозы Петербурга" играют сложнейшие симфонические и оперные произведения Баха, Вивальди, Верди, Форе, Равеля, Беллини, Пьяццолы. В концерте примут участие: ансамбль "Виртуозы Петербурга" и солисты Мария Литке (сопрано, Михайловский театр), Роман Арндт (тенор, Михайловский театр), Алексей Стрелко (саксофон), Евгений Красильников (индийский сарод), Артур Бочкивский (гитара).

СКОЛЬКО? 25-70 евро

Концерт-спектакль "Негасимый свет"

5 ноября в Доме Москвы состоится показ концерта-спектакля "Негасимый свет" с участием Юлии Снежиной и Евгения Южина. Это воспоминание о творчестве трех великих артистов XX века: певицы Валентины Толкуновой, киноактрисы Людмилы Гурченко и композитора Евгения Мартынова. Зрители услышат шлягеры "Лебединая верность", "Пять минут", "Аленушка", "Стою на полустаночке" и другие.

СКОЛЬКО? 10-20 евро

Выставка "Заэкранье"

Foto: Publicitātes foto

С 1 ноября в Рижском Киномузее проходит выставка "Заэкранье", приглашающая заглянуть по ту сторону экрана – увидеть процесс съемки кино, какими камерами оно снимается, какими проекторами показывается, как изменились со временем кинотехнологии и какие профессии вовлечены в создание фильмов. Особый акцент сделан на анимацию – будет возможность узнать, как создаются анимационные фильмы, ознакомиться с примерами кукольной и рисованной анимации .

СКОЛЬКО? 1,40-2,90 евро

Выставка "Украшения, созданные художниками. От Пикассо до Кунса. Коллекция Дианы Вене"

Foto: Foto: Yann Delacour

С 4 ноября по 3 декабря в главном здании Латвийского Национального художественного музея культурно-художественный портал Arterritory.com представит выставку "Украшения, созданные художниками. От Пикассо до Кунса. Коллекция Дианы Вене". Всего в Купольном зале музея можно будет увидеть 113 ювелирных изделий, авторами которых являются 82 ярких, легендарных художника ХХ и XXI столетий – Пабло Пикассо, Ман Рэй, Рой Лихтенштейн, Макс Эрнст, Яёй Кусама, Луиза Буржуа, Жан Кокто, Жорж Брак, Ники де Сен-Фалль, Лучо Фонтана, Энтони Гормли, Кит Харинг, Дэмьен Хёрст, Аниш Капур, Йоко Оно, Фрэнк Стелла, Роберт Раушенберг и многие другие.

СКОЛЬКО? 2-6 евро