27 мая в Юрмале пройдет ежегодный Курортный праздник.

В программе праздника, который продлится до самого вечера, развлечения на любой вкус: "Фестиваль мороженого", международные соревнования по уличным танцам "Ghetto Dance Hardcore Battle", спортивно-интеллектуальный "ZZ Фестиваль" с участием популярных музыкантов и блогеров, концерты на площадке у отеля Jurmala Spa и праздничное шествие жителей города. Завершится праздник на пляже Майори большим концертом и фейерверком.

В заключение вечера на пляже Майори на большой сцене выступят латвийские артисты разных поколений и музыкальных жанров: группа "PeR", Mesa, Иго, Мария Наумова, Амината, Даумантс Калниньш, Ральф Эйландс, Янис Стибелис, Динара Рудане, Edavārdi, Робертс Гобзиньш.