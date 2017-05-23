В этом году тема праздника – головные уборы: их можно будет создать или отреставрировать под руководством опытных дизайнеров или купить готовые на благотворительном аукционе.
Шляпный праздник состоится в последнюю субботу весны - 27 мая с 13.00 до 17.00 часов в сквере около станции Вецаки, после чего День курорта плавно перетечет в кафе Waves.
Бессменный вдохновитель и организатор мероприятия радио- и телеведущая Илона Яхимович уже не первый год привлекает внимание рижан и гостей Латвии к уникальному историческому курорту с самым широким в Балтии пляжем, дюнами до 12 метров, соснами старше 150-250 лет и заповедником Приморский парк.
В разные времена в Вецаки жили скульптор Игорь Васильев, чьи работы есть в Третьяковской галерее (ему позировали Ван Клиберн, Индира Ганди, Святослав Рерих, Василий Ливанов, Марис Лиепа, Арам Хачатурян, Гидон Кремер), создатель Саласспилского мемориала Лев Буковский, патриарх латышского театра Карлис Себрис, актеры Гиртс Яковлев, Улдис Думпис, Интс Буранс, главный сценограф Национальной оперы Андрис Фрейбергс, долголетний ректор Академии художеств Индулис Зариньш…
На фото: Праздник курорта Вецаки-2016.
Богатую историю своего района Илона Яхимович решила увековечить, создав Музей Вецаки в помещениях деревянной пристройки железнодорожной станции, где в советские годы функционировала пельменная, а в новые времена – пыль и сырость. В прошлом году созданное Илоной общество Vecāķu biedrība (его статус – организация общественного блага) подписало договор с железной дорогой на аренду помещений.
После этого патриоты родного края засучили рукава и принялись за дело: очистили помещение от мусора, сняли прогнивший пол и пригласили на смотрины руководитель Центра реставрации Koka Rīga Владимир Эйхенбаум. Оказалось, что здание старее вокзала было построено в швейцарском стиле. Подобных в Европе сохранилось немного. В хорошем состоянии оказался кирпичный сводчатый подвал – отличное место для какого-нибудь захватывающего аттракциона… Тем временем люди охотно приносят в дар будущему музею разные исторические экспонаты, часть из которых будет показана по время праздника: купальник, очки, зонтик от солнца, фотоаппарат, игрушки для песка, фотографии,открытки…
Пополнение музейной копилки приветствуется во всех вариантах: можно пожертвовать вещи-экспонаты или деньги на реставрацию, а можно принять участие в благотворительном базарчике - приобрести сувениры и головные уборы ручной работы.
Шляпный праздник проводится в сотрудничестве с известными латвийскими дизайнерами шляп – Светланой Охраменко, Надеждой Игнатане, Ириной Петерсоне, а также с рижским Музеем Моды, владелица которого Наталья Музычкина примет участие в празднике. Будут работать мастерские по изготовлению шляп (для взрослых и детей), а можно будет отреставрировать бабушкин раритет.
На сцене Праздника пройдет смотр новой коллекции головных уборов и концерт для всей семьи. Легендарный детский вокальный ансамбль Латвийского радио "Кукушечка" даст премьеру нового диска, рижская блюзовая группа "Близнецы" (The Tween Peeks) отметит в Вецаки свое 15-летие. В программе мероприятия - экскурсия "Деревянные строения Латвии в стиле станции Вецаки" под руководством Владимира Эйхенбаума и презентация второй части путеводителя "Рижское взморье" (издательство Jumava) от автора Айвара Яковича.
В мероприятии также примет участие конный клуб "Ирис", который на Празднике Вецаки прокатит взрослых и малышей на пони и лошадях.
Вечером праздник переместится в кафе Waves. Там откроется фотовыставка Эдуарда Паничева "Небо над Вецаки". Владелец кафе – новозеландец Эш — обещал устроить дегустацию латвийско-новозеландских блюд.
Расписание Праздника Вецаки:
В сквере за станцией
13.00 – 16.30
- Благотворительный базарчик
- Конный клуб Iriss
- Шляпные мастерские
13.00 Торжественное открытие
13.15 Концерт детского вокального ансамбля Латвийского радио "Кукушечка"
14.15 Презентация путеводителя "Рижское взморье. 2 часть" (автор Айвар Якович)
14.30 Концерт группы "Twens Peek"
15.30 Шляпные показы от дизайнеров, Шляпный конкурс, награждение
16.30 Танцевальный номер со шляпами из шоу-спектакля "Jimmy Bubble – The Man From The Big Soap"
14.30 Экскурсия Владимира Эйхенбаума (сбор около билетных касс станции Вецаки).
Все развлечения бесплатны.
Подробности мероприятия – здесь.