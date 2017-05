В этом году тема праздника – головные уборы: их можно будет создать или отреставрировать под руководством опытных дизайнеров или купить готовые на благотворительном аукционе.

Шляпный праздник состоится в последнюю субботу весны - 27 мая с 13.00 до 17.00 часов в сквере около станции Вецаки, после чего День курорта плавно перетечет в кафе Waves.

Бессменный вдохновитель и организатор мероприятия радио- и телеведущая Илона Яхимович уже не первый год привлекает внимание рижан и гостей Латвии к уникальному историческому курорту с самым широ­ким в Балтии пляжем, дюнами до 12 метров, соснами старше 150-250 лет и заповедником При­морский парк.

В разные времена в Вецаки жили скульптор Игорь Васильев, чьи работы есть в Треть­яковской галерее (ему позировали Ван Клиберн, Индира Ганди, Святослав Рерих, Василий Ливанов, Марис Лиепа, Арам Хачатурян, Гидон Кремер), создатель Саласспилского мемори­ала Лев Буковский, патриарх латышского театра Карлис Себрис, актеры Гиртс Яковлев, Улдис Думпис, Интс Буранс, главный сценограф Национальной оперы Андрис Фрейбергс, долголетний ректор Академии художеств Индулис Зариньш…

Foto: Publicitātes foto

На фото: Праздник курорта Вецаки-2016.

Богатую историю своего района Илона Яхимович решила увековечить, создав Музей Вецаки в помещениях деревянной пристройки железнодорожной станции, где в советские годы функционировала пельменная, а в новые времена – пыль и сырость. В прошлом году созданное Илоной общество Vecāķu biedrība (его статус – организация общественного блага) подписало договор с железной дорогой на аренду помещений.

После этого патриоты родного края засучили рукава и принялись за дело: очистили помещение от мусора, сняли прогнивший пол и пригласили на смотрины руководитель Центра реставрации Koka Rīga Владимир Эйхенбаум. Оказалось, что здание старее вокзала было построено в швейцарском стиле. Подобных в Европе сохранилось немного. В хорошем состоянии оказался кирпичный сводчатый подвал – отличное место для какого-нибудь захватывающего аттракциона… Тем временем люди охотно приносят в дар будущему музею разные исторические экспонаты, часть из которых будет показана по время праздника: купальник, очки, зонтик от солнца, фотоаппарат, игрушки для песка, фотографии,открытки…

Пополнение музейной копилки приветствуется во всех вариантах: можно пожертвовать вещи-экспонаты или деньги на реставрацию, а можно принять участие в благотворительном базарчике - приобрести сувениры и головные уборы ручной работы.

Шляпный праздник проводится в сотрудничестве с известными латвийскими дизайнерами шляп – Светланой Охраменко, Надеждой Игнатане, Ириной Петерсоне, а также с рижским Музеем Моды, владелица которого Наталья Музычкина примет участие в празднике. Будут работать мастерские по изготовлению шляп (для взрослых и детей), а можно будет отреставрировать бабушкин раритет.

На сцене Праздника пройдет смотр новой коллекции головных уборов и концерт для всей семьи. Легендарный детский вокальный ансамбль Латвийского радио "Кукушечка" даст премьеру нового диска, рижская блюзовая группа "Близнецы" (The Tween Peeks) отметит в Вецаки свое 15-летие. В программе мероприятия - экскурсия "Деревянные строения Латвии в стиле станции Вецаки" под руководством Владимира Эйхенбаума и презентация второй части путеводителя "Рижское взморье" (издательство Jumava) от автора Айвара Яковича.

В мероприятии также примет участие конный клуб "Ирис", который на Празднике Вецаки прокатит взрослых и малышей на пони и лошадях.

Вечером праздник переместится в кафе Waves. Там откроется фотовыставка Эдуарда Паничева "Небо над Вецаки". Владелец кафе – новозеландец Эш — обещал устроить дегустацию латвийско-новозеландских блюд.

Расписание Праздника Вецаки:

В сквере за станцией

13.00 – 16.30

- Благотворительный базарчик

- Конный клуб Iriss

- Шляпные мастерские

13.00 Торжественное открытие

13.15 Концерт детского вокального ансамбля Латвийского радио "Кукушечка"

14.15 Презентация путеводителя "Рижское взморье. 2 часть" (автор Айвар Якович)

14.30 Концерт группы "Twens Peek"

15.30 Шляпные показы от дизайнеров, Шляпный конкурс, награждение

16.30 Танцевальный номер со шляпами из шоу-спектакля "Jimmy Bubble – The Man From The Big Soap"

14.30 Экскурсия Владимира Эйхенбаума (сбор около билетных касс станции Вецаки).

Все развлечения бесплатны.

Подробности мероприятия – здесь.