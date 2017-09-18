Из пяти названий в афише XII театрального фестиваля "Золотая Маска в Латвии" два - "the_Marusya" и "Кафе Идиот" - имеют самое непосредственное отношение к современному танцевальном искусству. Это очень интересные и очень необычные постановки. Но не балетные.

Идея спектакля "the_Marusya" родилась около двух лет назад, когда известный российский хореограф Александр Андрияшкин в шутку предложил Марии Сокольниковой, пиар-менеджеру компании "Диалог Данс" из Костромы, выйти на сцену и рассказать о современном танце. Шутка удалась. Разговоры переросли в переговоры и творческую лабораторию, затем в репетиции и полноценный спектакль, в котором слились воедино драма, танец и перформанс.

Foto: Publicitātes foto/Ekaterina Hrushkova

В итоге мы становимся свидетелями небольшого чуда - в течение часа обычный человек, не артист, крепко-накрепко держит внимание зала, с помощью слов и движений разыгрывая сценки из жизни, делясь опытом и задавая вопросы, которые выходят уже далеко за рамки танца: об увлеченности своей работой и усталостью от нее, о страхах и сомнениях, о праве и смелости своими руками изменить судьбу… Все это очень серьезно, интересно, неожиданно и… весело: неотразимое сочетание, перед которым не смогли устоять ни зрители, ни эксперты "Золотой Маски". "the_Marusya" была выдвинута на российскую национальную театральную премию по разделам "Современный танец/Cпектакль" и "Балет–современный танец/Женская роль". И результате весной 2017-го получила Специальный приз жюри музыкального театра.

Заметим, что победу в категории "Современный танец/Cпектакль" одержал тогда "Балет Москва", один из самобытнейших хореографических коллективов России. В его составе - две независимые труппы, академического и современного танца. В его репертуаре – 17 постановок, созданных специально для артистов "Балета Москва" российскими и зарубежными мастерами. В 2017 "Балет Москва" стал триумфатором "Золотой Маски" со спектаклем бельгийки Карин Понтьес "Все пути ведут на Север". А годом ранее такой же успех принесла ему работа Александра Пепеляева "Кафе Идиот". Именно она будет показана в октябре на фестивале "Золотая Маска в Латвии".

Foto: Publicitātes foto

"Кафе Идиот" - действо невероятно красивое, стильное и завораживающее. Имеет ли оно отношение к балету Пины Бауш "Кафе Мюллер" и роману Федора Достоевского "Идиот", публика решит для себя сама: авторы ни на чем не настаивают. "Мы можем сыграть сюжет, и будет понятно, что такие-то герои сделали то-то. Но ведь самое важное происходит не в тексте… Поэтому "Кафе Идиот" – это не пересказ и не трактовка книги. О чем же спектакль? Я могу сказать, что он о том, как человек сам себя мучает, сам отрезает свое счастье. Но я хочу, чтобы эти ощущения возникали у зрителя самостоятельно. Чтобы зрители уходили с клубком эмоций и мыслей", - объясняет Пепеляев.

Спектакль "the_Marusya" пройдет на Малой сцене театра "Дайлес" 9 октября в 19.00. Сразу после него состоится обсуждение, в котором могут принять участие все желающие.

"Кафе Идиот" можно увидеть 11 октября в 19.00 на сцене Лиепайского театра и 13 октября в 19.00 – в Театральном доме Вентспилса Jūras Vārti.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" и других проектов компании "ART Forte" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.