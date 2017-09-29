Фестиваль "Золотая Маска в Латвии" - счастливый случай не только посмотреть лучшие спектакли России, но и бесплатно посетить лекции и творческие встречи с выдающимися мастерами сцены, помочь маленьким пациентам Детской клинической больницы и даже получить приятную скидку в одном из лучших ресторанов Риги.

Из года в год "Золотая Маска в Латвии" ведет двойную жизнь. Первая у всех на виду: знаменитые театры приезжают в Ригу, Вентспилс и Лиепаю. Вторая особо не афишируется, но пользы приносит очень много. Это лекции, мастер-классы и творческие встречи в Латвийской академии культуры. Это благотворительные вечера, на которых российские и латвийские артисты, режиссеры, музыканты, бизнесмены и политики встречаются для того, чтобы пообщаться друг с другом и собрать на аукционе средства для Фонда Детской клинической больницы. Отремонтированное гематоонкологическое отделение и покупка дорогостоящих инсулиновых помп для детишек, которых лечат от диабета, – прямой результат этой деятельности.

Нынешний фестиваль, двенадцатый по счету, предлагает любителям театра присоединиться к образовательным и благотворительным программам "Золотой Маски в Латвии". Например, посетить лекцию известного критика и куратора из Москвы Кристины Матвиенко "Российский театр сегодня: ландшафт без границ и форматов" (4 октября в 14.00, здание Академии культуры Zirgu Pasts на улице Дзирнаву, 46), лекцию легендарного театрального художника Сергея Бархина "Сценография: вчера, сегодня, завтра..."(10 октября в 14.00, Музей театра имени Эдуарда Смильгиса на улице Э. Смильгя, 37) или творческую встречу с художественным руководителем Московского Академического театра имени Маяковского Миндаугасом Карбаускисом и драматургом Марюсом Ивашкявичюсом (11 октября в 13.00, здание Академии культуры Zirgu Pasts на улице Дзирнаву, 46). Можно внести свою лепту и в помощь Фонду Детской клинической больницы: его стенд с ящиком для пожертвований на время фестиваля будет установлен в фойе театра "Дайлес".

И еще о прекрасном. Каждый предъявитель билета на спектакли XII "Золотой Маски в Латвии" со 2 по 14 октября получит 12-процентную скидку в одном из лучших ресторанов Риги - Kaļķu Vārti, что на улице Калькю, 11 а. Об этом заведении с нескрываемым удовольствием вспоминают десятки российских театральных звезд, ведь Kaļķu Vārti был другом и партнером фестиваля с момента его основания. Но в этом году Kaļķu Vārti решил преподнести участникам "Золотой Маски в Латвии" и своим посетителям особый сюрприз - абсолютно новые и абсолютно роскошные десерты "Иванов", "Русский роман" и "Сон в летнюю ночь", вдохновленные афишей фестиваля.

Изобрела их Инга Цируле, замечательный шеф-повар Kaļķu Vārti. Холодные закуски и десерты – ее конек, но со сладким для "Золотой Маски в Латвии", признается Инга, пришлось изрядно поломать голову. Инга читала пьесы, изучала фотографии спектаклей, штудировала рецензии и в конце концов сумела трансформировать свои впечатления в удивительные, изысканные, не похожие друг на друга сладости.

Foto: Publicitātes foto/Kristīne Grīnvalde

Брутальный шоколадный брусок, украшенный легчайшей сахарной ватой – это, конечно, Иванов (которого в спектакле Театра Наций играет Евгений Миронов) и его юная возлюбленная Саша (Елизавета Боярская); а рядом – нежное, истаивающее, с нотой горечи мороженое из рябины: Сара, жена Иванова (Чулпан Хаматова).

Foto: Publicitātes foto/Иван Варшавский

Десерт "Русский роман" построен на сочетании теплого сладкого "супа" из ягод шиповника и мороженого из желудей: чем не Софья и Лев Толстые, о которых речь в постановке Театра имени Маяковского?

Foto: Publicitātes foto/Иван Варшавский

А легкий и веселый "Сон в летнюю ночь" с его ягодами и суфле, зеленым "мхом" и темным шоколадом словно воссоздает волшебную атмосферу спектакля Мастерской Петра Фоменко.

Foto: Publicitātes foto/Иван Варшавский

Совсем скоро мы узнаем, как наша публика оценит спектакли "Иванов", "Русский роман" и "Сон в летнюю ночь", а артисты и режиссеры - вкус одноименных десертов. XII фестиваль "Золотая Маска в Латвии" откроется 2 октября в 13.00 традиционной церемонией посадки деревьев: Рига примет в дар от Театра Наций два красивых боярышника. Они появятся в Парке Кронвалда, близ здания Управления Рижского Свободного порта.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" и других проектов компании "ART Forte" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.