28 октября в отеле TB Palace Hotel & Spa впервые в Латвии пройдет встреча с известным российским адвокатом, общественным деятелем, журналистом, писателем и первоклассным рассказчиком Александром Добровинским.

Александр представит свою новую книгу "Добровинская галерея. Второй сезон", ответит на вопросы гостей вечера, а также расскажет наиболее интригующие и смешные истории из своей многолетней и разнообразной адвокатской практики.

Александр в совершенстве владеет рецептом хорошего вечера: сложенные воедино колоссальный опыт, самые громкие адвокатские дела (среди клиентов Александра Добровинского можно отметить Вячеслава Фетисова, Екатерину Гордон, Ладу Дэнс, Руслана Байсарова, Филиппа Киркорова и многих других), тонкое чувство юмора и шарм рассказчика.

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Александр Добровинский – управляющий партнер московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры" в Москве и Лондоне. Получил известность, представляя интересы публичных персон по резонансным гражданским и уголовным делам. Страстный коллекционер, гольфист, меценат и путешественник. Автор книг "Одесские рассказы московского адвоката", "Добровинская галерея", "Добровинская галерея. Второй сезон". Награжден Орденом Звезды Италии за открытие в культурологии ХХ века.