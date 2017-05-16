24 июля в концертном зале Дзинтари состоится концерт участников юмористического шоу телеканала ТНТ - Stand Up во главе с резидентом Comedy Club Русланом Белым. Визитная карточка комиков – всегда актуальный юмор, дополненный импровизацией и харизмой артистов.

В Юрмале лучшие актеры проекта – Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Нурлан Сабуров - порадуют гостей концерта смешными монологами о повседневных вещах. "Шутки, конечно же, останутся на первом месте, однако за ними мы хотим не прятать, а показывать серьезные темы", - рассказывает Руслан Белый, один из основателей шоу Stand Up.

В прошлом году участники Stand Up уже выступали для латвийской публики в рамках фестиваля юмора "Все Хиты Юмора", собрав аншлаг. На этот раз они приедут с новым арсеналом шуток и смелых импровизаций.

Комики Stand Up превращают в шутки те проблемы, которые обычно портят нам настроение, поэтому в новой сольной программе артистов – еще больше юмора о злободневном, провокационном и жизненном.

Билеты в кассах Biļešu serviss.