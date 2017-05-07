29 декабря 2017 года в Риге на сцене Дворца культуры VEF выступят артисты Moscow City ballet с представлением "Щелкунчик". Это мероприятие для всех, кто хочет насладиться красотой и волшебством хореографии в последние дни уходящего года.

Moscow City ballet, созданный в 1988 году Виктором Смирновым–Головановым, по праву гордится самыми изысканными традициями русского классического балета. Начиная с 1989 года труппа объехала весь мир, выступала в Сингапуре, на Филиппинах, в США, в Канаде, на Кипре, в Греции, Англии и во многих других странах.

"Щелкунчик" всегда было одним из самых популярных и известнейших балетных спектаклей. Мастерство и грация российских актёров, изящные костюмы и, конечно, великолепная музыка Петра Чайковского покорят, как ценителей балетного искусства, так и новичков, а особенно порадуют самых маленьких зрителей.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.