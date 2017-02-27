Sunset Festival начинает объявлять летнюю программу фестиваля с The xx - одной из самых актуальных британских групп, которая выступит 15 августа на эстраде руин замка "Сигулда".

В рамках Sunset Festival запланированы 4 концерта мировых звезд поп-музыки. В этом формате фестиваль будет проводится уже второй год. В 2015 году в Сигулде прошли концерты легенды джаза Ричарда Боны и британской певицы Рошин Мерфи.

Инди-поп-рок с вкраплениями R&B уже стал визитной карточкой The xx, а сейчас группа дополнила звучание басами и клубной музыкой. Музыкальные критики, которые в начале карьеры хвалили группу за оригинальность теперь говорят о влиянии трио на музыкальное развитие уже в глобальном масштабе.

Предпродажа билетов в сети "Biļešu serviss" начнется 1 марта в 10:00.