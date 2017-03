Фестиваль Positivus, который в этом году пройдет в Салацгриве уже в 11 раз, объявил первых артистов.

Среди них - Pixies (на фото), Элли Голдинг и Alt-J. Также известно, что на фестиваль выступят Rae Sremmurd, José González, Mew, Nothing but Thieves, JP Cooper, Kamasi Washington, Austra, Cigarettes After Sex, Ray Blk, L.A. Salami, Dzelzs Vilks, Dagamba, Eska, Julia Jacklin, Margaret Glaspy, Bandmaster и Pienvedēja Piedzīvojumi.

Pixies станут хэдлайнерами первого дня фестиваля, следующим вечером главным артистом будет Элии Голдинг, а закроет фестиваль Alt-J.

Как уже сообщалось, в этом году Positivus пройдет с 14 по 16 июля. Билеты на фестиваль можно приобрести на официальной странице Positivus, в кассах сети Biļešu Serviss и банкоматах Nordea. Стоимость билетов: один день - 35 евро, два дня - 50 евро, три дня - 75 евро (с местом для палатки - 83 евро), VIP-билеты - 250 евро.