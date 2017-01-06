Интрига состоит в том, что эта одна из первых экранизаций знаменитых приключений великого сыщика, долгое время считавшейся утерянной. Только в 2014 году спустя столетие после создания кино шедевра в киноархивах во Франции при содействии La Cinémathèque Francaise были найдены пленки с копиями оригинального фильма.

Специальное музыкальное оформление для рижского кинопоказа подготовил дуэт современной джазовой музыки - саксофонист и лидер джазовых групп Денис Пашкевич и литовский перкуссионист, исполнитель авангардного джаза и современной музыки Аркадий Готесман.

Впервые зрители смогут увидеть экранизацию фильма под сопровождение современной джазовой музыки, что позволит ощутить атмосферу прошлого и настоящего.

Для латвийских зрителей фильм "Шерлок Холмс" будет показан впервые. Фильм демонстрируется с титрами на английском языке (субтитры на латышском и русском языках).

Стоит отметить, что кинотеатр "Splendid Palace", открывшийся в начале 20-х годов полностью воссоздает дух эпохи демонстрируемого фильма. Это первый в Риге кинотеатр, долгое время он оставался самым крупным в странах Балтии. Именно здесь проходили первые кинопоказы под живую музыку. 8 января зрители, пришедшие в Splendid palace на немой фильм про Шерлока Холмса, одновременно окажутся в кино, на джазовом концерте и на джем-сейшн.

Фильм "Шерлок Холмс" был создан американским режиссером Артуром Бертелетом, и вышел на экраны 15 мая 1916 года. В роли Шерлока Холмса в картине снялся американский актер Уильям Жиллетт, для которого эта роль так и осталась единственной в кино. Он почти 30 лет играл знаменитого детектива на сцене. Найденная пленка — единственная, на которой Жиллетт запечатлен в этом образе на экране. Именно Жиллетт добавил ключевых деталей к портрету сыщика, которые впоследствии появились в других театральных и киноадаптациях.

В частности, Шерлок Холмс в исполнении Жиллетта носил охотничью шапку, курил изогнутую трубку и пользовался тростью. Кроме того, именно этот актер стал использовать фразу "Элементарно, мой дорогой Ватсон!". Фильм состоит из четырех эпизодов: "Письма от кронпринца", "Мориарти против Шерлока Холмса", "Трагическая ночь" и "Триумф Шерлока Холмса".

"Шерлок Холмс" - первый и единственный фильм, который видел сам сэр Артур Конан Дойл.