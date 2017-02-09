18 и 19 февраля в Риге пройдут международный фестиваль современных танцев "Dance Of Europe Latvia 2017" и открытый чемпионат Латвии по уличным танцам.

Свое участие в них подтвердили 2 тысячи танцоров из стран Балтии, Белоруссии, Украины, России, Финляндии, Словакии, Швеции и Франции.

В этом году это будет крупнейший фестиваль современных танцев в Балтии, который пройдет по американской системе – оценка судей сразу после танца будет видна на большом экране. Таким образом участники смогут узнать мнение судей о каждом танце. Фестиваль состоится 18 февраля в Доме конгрессов.

А 19 февраля в Олимпийском центре встретятся исполнители уличных танцев из разных стран Европы в рамках открытого чемпионата Латвии по уличным танцам в стилях hip-hop, house, disco dance, show dance и других.