27-28 января в Вентспилсе состоится 15-й Международный бардовский фестиваль "Татьянин день".

В рамках фестиваля пройдут два концерта, в которых выступят участники из Вентспилса, Риги, Минска, Праги, Пскова, Пярну, Саласпилса, Клайпеды, Гродно, Сумы, Вологды, Архангельска и Санкт-Петербурга. 27 января в Парвентской библиотеке - концерт пролог "15 лет с "Татьяниным днем"", 28 января в театральном доме Jūras vārti - гала-концерт.

В этом году, как обычно, на фестиваль приглашены, как уже знакомые постоянной публике барды, так и авторы-исполнители, еще ни разу не поднимавшиеся на вентспилсскую сцену.

Уже в пятый раз Международный слет бардов "Татьянин день" будет двухдневным и откроется в пятницу в Парвентской библиотеке концертом-прологом. Вход на это мероприятие бесплатный. Основным событием станет гала-концерт, на котором барды из семи стран представят в основном песни собственного сочинения.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.