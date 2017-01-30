В 2017 году Weekend Festival Baltic пройдет с 3 по 5 августа. Как сообщают организаторы, посетителей ждет ряд нововведений. Самое большое изменение касается территории фестиваля, которая передвинется к причалу. На пляже Пярну будут установлены 3 сцены, на которых в течение 3 дней выступят около 60 исполнителей.

Среди уже заявленных артистов - Armin Van Buuren, обладатель множества наград, лидер "Топ-100 диджеев по версии фанатов" журнала DJ Magazine. На сцене появятся также: Alesso — шведский диджей, известный своим мегахитом Heroes, который был назван Мадонной "следующей большой звездой танцевальной музыки"; Alan Walker — обладатель Brit Awards за композицию Faded.

Также на фестивале выступят: Kungs, Cheat Codes, Brennan Heart, Sub Focus, Don Diablo, Madison Mars, Tungevaag & Raaban и Macky Gee.

Предварительная регистрация, дающая право на приобретение билета со скидкой, уже началась на www.weekendbaltic.com. Открытая продажа билетов стартует 20 февраля.