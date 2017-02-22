14 -15 марта на сцене Дома Москвы пройдет первая сессия Международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv-2017. Свои дипломные спектакли рижанам представят студенты четвертого курса Высшего театрального училища им. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России и сборная команда выпускников 2016 года из Российского университета театрального искусства ГИТИС и ТУ им. Щепкина.

Легендарное Щепкинское театральное училище приедет на гастроли в Латвию впервые. Сопровождать студентов будет актер Малого театра и педагог училища Алексей Дубровский.

15 марта он лично представит нашей публике свою режиссерскую работу – драму "Дневник Анны Франк", премьера которого состоялась год назад, когда студенты еще были третьекурсниками. Сегодня щепкинцы играют "Дневник Анны Франк" не только на сцене своего учебного театра, но и в Московском театральном центре на Страстном. И всегда с аншлагами

Команду выпускников 2016 года представят преимущественно участники Stanislavsky.lv предыдущих лет – воспитанники мастерской народного артиста России Леонида Хейфеца и мастерской народного артиста России Владимира Андреева из Российского университета театрального искусства - ГИТИС. Сегодня все они – молодые артисты государственных театров Москвы (театра им. Ермоловой, "Школы Драматического Искусства" (ШДИ), Электротеатра "Станиславский" и др.). В состав группы входят двое экс-рижан - Герман Андреев и Грета Сабурова - и двое экс-таллинцев.

14 марта молодые дипломированные актеры откроют фестиваль комедией Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке студента пятого курса режиссерского факультета ГИТИСа Антона Киселюса. Премьера спектакля состоялась 17 февраля в московском театральном лофте "Компас". Сейчас Киселюс работает над выпуском спектакля "Фрекен Жюли" в Русском театре Эстонии.

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14 марта, вторник, в 19.00

Оскар Уайльд

"Как важно быть серьезным", легкомысленная комедия из жизни английских джентльменов и юных леди – для современных людей.

Спектакль выпускников 2016 года Российского университета театрального искусства - ГИТИС, мастерские народных артистов России Л. Хейфеца и В. Андреева, и Высшего театрального училища им. Щепкина при Малом театре России, мастерская В. Сафронова.

Режиссер -- Антон Киселюс, студент 5-го курса режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская Л. Хейфеца.

Два блистательных английских джентльмена от скуки затевают рискованную и непредсказуемую игру. А игрой всегда правит азарт. Азарт жизни, молодости, любви! Забавы не проходят безнаказанно — назревает жуткий скандал, и влюбленным ловеласам придется понять, как все-таки важно хоть иногда быть серьезными… Продолжительность спектакля – 2 часа (без антракта).

Билеты – в кассе Дома Москвы и на bilesuserviss.lv.

Foto: Publicitātes foto

15 марта, среда, в 19.00

Альберт Хаккет и Фрэнсис Гудрич

"Дневник Анны Франк", реальная история 13-летней еврейской девочки, ее семьи и целого народа

Дипломный спектакль студентов Высшего театрального училища им. Щепкина

при Государственном академическом Малом театре России, мастерская В. Бейлиса и В. Иванова.

Режиссер -- Алексей Дубровский, актер Малого театра России, режиссер-педагог ТУ им. Щепкина.

"Дневник Анны Франк" — пьеса американцев Альберта Хаккета и Фрэнсиса Гудрича, основанная на одном из самых известных документальных свидетельств времен Второй мировой войны, дневнике 13-летней еврейской девочки из Нидерландов, которая вместе с семьей два года скрывалась от нацистов в тайном убежище. Два года в замкнутом пространстве, наполненные ссорами и радостями, гневом и юмором, ненавистью и любовью нашли свое удивительное отражение в дневнике Анны. Девочка с потрясающим литературным талантом стала летописцем этой обреченной на гибель коммуны.

Дневник Анны Франк признан мировым бестселлером — не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным образом потому, что эта книга сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом.

Продолжительность спектакля – 2 часа 35 минут (с антрактом). Билеты – в кассе Дома Москвы и на bilesuserviss.lv.

Отзывы зрителей на сайте Московского театрального центра на Страстном:

"Отличный спектакль с тонкой грустью и нежным юмором. Моей дочери (14 лет) понравился настолько, что она хочет сходить еще раз. Cпасибо!..."

"История одной юной девушки, ее семьи и целого народа. Невозможно остаться равнодушным, узнавая все больше историй о людях, которых уничтожила война. Спектакль о судьбах и большой трагедии, он невероятно трогателен и столь же печален. Такие вещи нужно смотреть непременно, особенно молодым людям, поколению, от которого война так далеко, что кажется почти нереальной….".

"Невероятно сильный спектакль - по эмоциям, по режиссуре, по игре молодых актеров.

Побольше бы таких…."

Участники фестиваля проведут творческую встречу со студентами актерского факультета Латвийской академии культуры, посетят Рижский русский театр им. М. Чехова, познакомятся на экскурсиях со Старой Ригой и Юрмалой.