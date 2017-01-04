Спектакль "Волшебная книга" в театре "ОСА" можно будет посетить 6 января (в 12.00 и 16.00), 7 января (12.00 и 16.00) и 8 января (12.00).

Кроме того, в январе для юных зрителей будут демонстрироваться следующие спектакли: "Алиса в стране чудес" (12 января в 18.00), "Лев, Колдунья и Платяной шкаф" (14 и 15 января в 13.00), "Принц и нищий" (14 января в 18.00), "Играем в Дюймовочку" (21 января в 13.00) и "Веселые гости" (28 января в 13.00).

8 января театр "ОСА" представит традиционный "Капустник. Избранное" (начало - 19.00).

15 января в 19.00 в малом зале театра - спектакль "Куплю вашего мужа".

20 января (19.00) - спектакль "Тест Тьюринга"

Это комедия (искусственного) интеллекта. В 50-х годах прошлого века английский математик Алан Тьюринг, задавшись целью выяснить, может ли машина мыслить, придумал специальный тест, в котором человек должен определить, с кем он общается - человеком или компьютерной программой.

Действие комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто же перед ним – человек или машина? Поиски правильного решения бросают героя из одной комической ситуации в другую, заводят его в свои же собственные ловушки, и разгадка приходит только после понимания, что многие из нас, не могущие без электрической розетки прожить ни часа, сами превращаются в роботов, забывая, что в мире еще существует красота и любовь.

Постановка - Игорь Куликов, композитор - Никита Зейза. Действующие лица: Светлана Столярова и Юрий Лунык.

21 января (19.00) - спектакль "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина.

...Каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье это не процесс, не состояние, счастье - это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком...

Режиссёр-постановщик - Юрий Лунык. Актеры - Столярова, Беликов, Евстигнеева, Румянцев, Звездилина, Голаско, Бутова, Леонов, Маркелова, Шавловский.

22 и 28 января (19.00) - спектакль "Северный ветер" по одноименной пьесе Игоря Якимова. Премьера прошла прошлой осенью.

...В долине, где всегда дует северный ветер, царит холод и снег. Люди научились выживать в этих условиях, не ведая, что жизнь может быть и другой. Но однажды в долине появился Учёный, изменивший привычный уклад жизни. И перемены – казалось бы, к лучшему - привели к неожиданному результату. Что же, в конце концов, есть благо для человека? Спектакль посвящается людям, в чьих душах когда-то поднялся северный ветер, а весеннее тепло так и не наступило...

Режиссер-постановщик - Игорь Куликов. Актеры: Леонов, Лавринец,Семёнова / Коновалова, Шилова / Маркелова, Лунык, Кузьмин / Яковлев, Румянцев.

27 января (19.00) - спектакль "Наш с тобою секрет"

...В семейной жизни опасность подстерегает нас на каждом шагу. Выдержать семейные испытания способны только те пары, которые по-настоящему любят друг друга, ведь любовь прощает всё. Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями, и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам...

Режиссер-постановщик - Юрий Лунык, актеры - Юрий Лунык и Светлана Столярова.

29 января (19.00) - спектакль "Живая живопись" об истории великих полотен

...Тысячи искусствоведов ломают копья, пытаясь разгадать тайны, за которыми прячется история создания того или иного шедевра. Как же все таки создавались великие полотна? Театр "ОСА" представляет свою версию, в которой творения гениальных живописцев оживают"...

Режиссер-постановщик - Родион Кузьмин, актеры - Ксения Семёнова, Евгений Леонов, Алиса Адамсоне, Алина Звездилина, Вадим Брижань, Андрей Лавринец, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Артём Ёлкин, Екатерина Шилова, Анна Коновалова.

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (ул. A.Чака 67/69, с 16.00 до 19.00), на сайте ticketshop.lv или заказать предварительно (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.