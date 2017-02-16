Название спектакля одноименно сборнику произведений русского поэта ХХ века Давида Самойлова, чьи стихи, наряду с поэзией Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова прозвучат в исполнении Константина Райкина. Артист читает их со сцены, пропустив через себя и превратив в монологи и небольшие миниатюры. В постановке звучит музыка Нино Рота из фильма Ф.Феллини "Ночи Кабирии".

"То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого, - рассказывает Константин Райкин. - Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая, - это ведь особое состояние души. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи. Когда-то папа сказал мне: "Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней".

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