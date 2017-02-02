В феврале в рижском молодежном театре "Общество Свободных Актеров" (ОСА) будут демонстрироваться 13 различных спектаклей. Ниже - репертуар на ближайший месяц.

3 и 16 февраля в театре "ОСА" можно посмотреть спектакль "Живая живопись" (начало всех спектаклей - 19.00) - версия создания великих полотен.

...Живопись – поэзия и драма, воплощенная в красках. За сотни лет мировая культура подарила нам огромное количество гениальных полотен, поражающих наше воображение. Тысячи искусствоведов ломают копья, пытаясь разгадать тайны, за которыми прячется история создания того или иного шедевра...

Режиссер-постановщик - Родион Кузьмин, актеры - Ксения Семёнова, Евгений Леонов, Алиса Адамсоне, Анна Коновалова, Артём Ёлкин, Андрей Лавринец, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Екатерина Шилова, Анна Коновалова.

4 и 14 февраля - спектакль "Наш с тобою секрет" (шутка на семейную тему в одном действии).

...В семейной жизни опасность подстерегает нас на каждом шагу. Выдержать такие семейные испытания способны только те пары, которые по-настоящему любят друг друга, ведь любовь прощает всё. Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями, и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам...

Режиссер-постановщик - Юрий Лунык, актеры - Юрий Лунык и Светлана Столярова.

5 февраля - спектакль "Бесконечный блеск падающих звезд" (по рассказам А.Куприна).

...Сборник рассказов Куприна "Аllez!", "Погибшая сила", "Куст сирени", "На разъезде" и другие, которые никогда не были экранизированы или поставлены на театральной сцене, выбраны не случайно – в них "маленькие люди" проявляют самые высокие силы своей души, совершая подвиги не хуже эпических героев. Потому что человек всегда остается человеком...

Режиссер-постановщик - Игорь Куликов, актеры - Никита Румянцев, Елизавета Лебедева, Артём Ёлкин, Дмитрий Голаско, Елизавета Евстигнеева, Евгений Леонов, Наталия Бух, Екатерина Шилова, Анна Коновалова.

11 и 24 февраля - спектакль "С любимыми не расставайтесь" (по пьесе А.Володина).

...Каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье это не процесс, не состояние, счастье - это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком. Не к этому ли мы все стремимся?..

Режиссёр-постановщик - Юрий Лунык, актеры - Светлана Столярова, Глеб Беликов, Елизавета Евстигнеева / Наталья Маркелова, Никита Румянцев, Алина Звездилина / Анна Коновалова, Дмитрий Голаско, Владислав Шавловский, Карина Бутова, Евгений Леонов.

12 и 25 февраля - спектакль "Варшавская мелодия" (драма по произведению Л.Зорина).

...Молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем - винодел. Может ли жизнь сложиться вне конкретного времени, может ли человек противостоять историческим событиям? Как история влияет на судьбы людей?..

Постановка - Семен Лосев, актеры - Светлана Столярова и Юрий Лунык.

18 февраля - спектакль-притча "Северный ветер" по произведению Игоря Якимова

....В долине, где всегда дует северный ветер, царит холод и снег. Люди научились выживать в этих условиях, не ведая, что жизнь может быть и другой. Но однажды в долине появился Учёный, изменивший привычный уклад жизни...

Режиссер-постановщик - Игорь Куликов, композитор - Карина Бутова, художник - Юрий Лунык, актеры - Евгений Леонов, Андрей Лавринец, Ксения Семёнова /Анна Коновалова, Екатерина Шилова / Наталия Маркелова, Юрий Лунык, Родион Кузьмин / Виталий Яковлев, Никита Румянцев.

19 февраля - спектакль "Тест Тьюринга" - комедия по произведению Игоря Якимова.

...В 50-х годах прошлого века английский математик Алан Тьюринг, задавшись целью выяснить, может ли машина мыслить, придумал специальный тест, в котором человек должен определить, с кем он общается - человеком или компьютерной программой. Действие этой комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед ученым встает загадка: кто же перед ним – женщина или машина?..

Постановка - Игорь Куликов, композитор - Никита Зейза, актеры - Светлана Столярова и Юрий Лунык.

26 февраля - спектакль "Продавец дождя", по произведению Ричарда Нэша.

...Это американская история о неамериканской мечте. Даже в наше прагматичное время вполне может случится чудо. Достаточно только верить в это, и счастье любви омоет твою душу благодатным дождем, выпавшем на иссохшую землю после затяжной засухи...

Постановка - Игорь Куликов, актеры - Игорь Куликов, Елизавета Лебедева, Юрий Лунык, Дмитрий Голаско, Глеб Беликов, Артём Ёлкин, Андрей Лавринец.

Кроме того, 9 февраля в театре будет демонстрироваться постановка "Как важно быть серьезным", а 10 и 17 февраля - "Французский пасьянс".

Детская программа в театре на ближайший месяц будет такой: 4 и 25 февраля - интерактивный спектакль "Играем в Дюймовочку" по мотивам сказки Г.Х.Андерсена (50 минут, постановка - Светлана Кенециус, актеры - Елизавета Лебедева и Никита Румянцев), 18-19 февраля - спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф", 11 и 26 февраля - "Веселые гости" (для самых юных зрителей). Начало всех спектаклей - 13.00.

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (ул. A.Чака 67/69, с 16.00 до 19.00), на сайте ticketshop.lv или заказать предварительно (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.