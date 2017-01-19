20 марта в Риге в театре "Дайлес" - театр Романа Виктюка с премьерной постановкой "Федра" Мистерия духа (по произведению Марины Цветаевой).

Премьера спектакля состоялась в 2015 году, это самая свежая постановка Романа Виктюка.

"Федра" Мистерия духа — это классический античный сюжет о трагической, всепоглощающей страсти Федры к пасынку Ипполиту, которую заронила в ее сердце богиня Афродита, решив отомстить Тезею, супругу Федры. Как и в древнегреческом театре, внимание зрителя в постановке сосредоточено не на внешних эффектах, а на героях, которых играют мужчины. Фигуры актеров похожи на фрески Микеланджело, а хор является частью легенды и ее атмосферой.

Спектакль поставлен в духе игрового мифологического студийного театра. По словам Виктюка, "Федра" - это полутанец, полупение, полуэротика, задуманные как фон и исток трагических событий.

Трудно выразить словами ту энергию и страсть, которые двигали автором при написании "Федры". Это заставляет нас задуматься о забытых средствах театральной выразительности - о синтезе слова, музыки, ритмики, хореографии, о силе голоса, жеста и мимики в палитре актера, то есть о том, что было хорошо известно в театре Серебряного века.

История пересказана Мариной Цветаевой, которую Роман Виктюк называет первой и единственной Великой Поэтессой и чье творчество сопровождает мастера всю его жизнь. В текстовую ткань спектакля режиссер искусно вплетает одноименный стихотворный цикл Цветаевой, написанный в период работы над драмой.

Действующие лица и исполнители: Лик Федры (ее маска) - засл. артист РФ Дмитрий Бозин, Ипполит - Игорь Неведров, Судьба - Иван Иванович, Тезей - Александр Дзюба.

Автор: Марина Цветаева, режиссура, музыкальная и пластическая партитура

Роман Виктюк, сценограф - Владимир Боер, режиссер по пластике - Владимир Аносов.

Спектакль идет 2 часа без антракта. Только для взрослых (18+).