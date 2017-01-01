Первый спектакль в Рижском русском театре имени Михаила Чехова в 2017 году состоится 3 января - будет показана постановка "Любить", премьера которой прошла в нынешнем сезоне. Ниже - расписание спектаклей в театре в январе и изменения в ближайшем репертуаре.

Как сообщает пресс-служба Рижского русского театра, из-за болезни артиста Бориса Щербакова гастрольный спектакль российского театра Антона Чехова "Ничего не бойся, Барри!" переносится с 8 января – на 3 февраля и с 10 января – на 4 февраля. В связи с этим спектакли "Смешанные чувства" переносятся с 3 и 4 февраля на 27 и 28 февраля соответственно.

Приобретенные билеты действительны. Их также можно сдать в установленном порядке: на январские спектакли "Ничего не бойся, Барри!" - до 17 января, а на спектакли "Смешанные чувства" 3 и 4 февраля – до 11 февраля.

Кроме того, 8 и 10 января в Большом зале пройдут дополнительные показы спектакля "Любить". А 8 января в Малом зале состоится спектакль "Зима" вместо спектакля "Свидание хотя и состоялось, но…". Приобретенные билеты действительны; неиспользованные можно сдать до 15 января. Театр приносит извинения за возможные неудобства.

В январе в Малом зале состоится премьера спектакля "Песочные человечки" (25, 27 и 28 января).

"Песочные человечки" - пьеса современного болгарского автора Яны Добревой. Ее неожиданные тексты с острыми абсурдистскими нотками и мощным эмоциональным зарядом нашли отклик и у читателей, и у зрителей.

Новый спектакль - это перекресток четырех историй. В одной приемной случай свел четырех женщин – двух юных и двух постарше. У каждой из них своя судьба, свои страхи и надежды, свои радости и печали. Этим женщинам далеко не сразу удается услышать друг друга, и всё же объединяет их нечто большее, чем совместное ожидание у закрытой двери.

"Песочные человечки" - тонкое, местами колкое, местами нежное кружево о любви и одиночестве; о поиске опоры и понимания; о том, что наполняет жизнь теплом и смыслом.

Режиссер - Михаил Груздов, в спектакле участвуют Светлана Шиляева, Яна Лисова, Елена Сигова, Наталия Живец.

В январе в двух залах (Большой и малый) театра можно будет посмотреть такие спектакли, как "Любить" (3, 4, 8, 10 и 31 января), "Граненка" (5, 13 и 14 января), "Два джентльмена из Вероны" (5, 14 января), "Одесса, город колдовской..." (6 и 7 января), "Не все коту Масленица" (7 января), ""Свидание хотя и состоялось, но…" (11 и 26 января), "Зима" (8, 12 и 31 января), "Альбом" (11 января), "Привидение из Кентервиля" (12 и 24 января), "Медея" (13 января), "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (15 и 17 января), "Гранатовый браслет" (15 и 17 января), "Танго между строк" (18 и 19 января), "Опасный поворот" (21 января), "Фро" (22 января), "Метод Гренхольма" (25 января), "Голодранцы-аристократы" (26 января), "Женитьба" (27 января) и "Последний этаж" (28 и 29 января).

Подробнее с афишей театра можно ознакомиться здесь.

Фото: Айгарс Алтенбергс http://www.adme.lv